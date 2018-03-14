«Городское приключение #Самараbest»

«Самарская газета» и компания «Самараинтур» приглашают поучаствовать в городском приключении #Самараbest.



Это командная игра, которая пройдет с 3 по 19 апреля. Приключение, разбитое на несколько этапов, охватит интересные локации Самары. Участникам предстоит решать задачи и открывать для себя город заново. Главный приз, который ждет победителей #Самараbest, - речной круиз по Волге.











Как попасть в игру? Соберите команду из трех человек и успейте зарегистрироваться до 1 апреля включительно одним из способов:

- по электронной почте

samarabest2018@mail.ru

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- напишите в группу «Самарская газета»

https://vk.com/sgpress

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- напишите в группу «Самараинтур»

https://vk.com/samaraintour_ru

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В сообщении укажите название команды, ФИО всех ее участников, контактные телефоны, электронную почту капитана команды.

Количество команд ограничено, так что спешите!



