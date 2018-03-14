Городское приключение #Самараbest
«Самарская газета» и компания «Самараинтур» приглашают поучаствовать в городском приключении #Самараbest.
Это командная игра, которая пройдет с 3 по 19 апреля. Приключение, разбитое на несколько этапов, охватит интересные локации Самары. Участникам предстоит решать задачи и открывать для себя город заново. Главный приз, который ждет победителей #Самараbest, - речной круиз по Волге.
Как попасть в игру? Соберите команду из трех человек и успейте зарегистрироваться до 1 апреля включительно одним из способов:
- по электронной почте samarabest2018@mail.ru,
- напишите в группу «Самарская газета» https://vk.com/sgpress,
- напишите в группу «Самараинтур» https://vk.com/samaraintour_ru.
В сообщении укажите название команды, ФИО всех ее участников, контактные телефоны, электронную почту капитана команды.
Количество команд ограничено, так что спешите!
Подробное описание проекта читайте ниже.
Участие в игре лиц младше 18 лет возможно при условии, что один из членов команды - его законный представитель или опекун.
Фотоотчеты о приключении будут размещены в группах «Самарская газета» и «Самараинтур». Добавляйтесь!
Остались вопросы? Звоните по телефону 8-927-750-78-17.
Это командная игра, которая пройдет с 3 по 19 апреля. Приключение, разбитое на несколько этапов, охватит интересные локации Самары. Участникам предстоит решать задачи и открывать для себя город заново. Главный приз, который ждет победителей #Самараbest, - речной круиз по Волге.
Как попасть в игру? Соберите команду из трех человек и успейте зарегистрироваться до 1 апреля включительно одним из способов:
- по электронной почте samarabest2018@mail.ru,
- напишите в группу «Самарская газета» https://vk.com/sgpress,
- напишите в группу «Самараинтур» https://vk.com/samaraintour_ru.
В сообщении укажите название команды, ФИО всех ее участников, контактные телефоны, электронную почту капитана команды.
Количество команд ограничено, так что спешите!
Подробное описание проекта читайте ниже.
Участие в игре лиц младше 18 лет возможно при условии, что один из членов команды - его законный представитель или опекун.
Фотоотчеты о приключении будут размещены в группах «Самарская газета» и «Самараинтур». Добавляйтесь!
Остались вопросы? Звоните по телефону 8-927-750-78-17.
Правила проведения конкурса
«Городское приключение #Самараbest»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наименование «Городское приключение #Самараbest» (далее «Конкурс»).
1.2. Срок проведения конкурса: с 14 марта 2018 года по 28 апреля 2018 года включительно.
1.3. Цель проведения конкурса: проект «Городское приключение #Самараbest» направлен на повышение интереса жителей к малоизвестным, культурным и архитектурно-историческим объектам города, к его истории. Повышение туристической привлекательности Самары и вовлечение жителей и гостей города в процесс формирования туристического бренда.
1.4. Территория проведения конкурса: г. Самара, Самарская область, Российская Федерация.
1.5. Организаторы конкурса – ООО «Самараинтур С» расположенное по адресу: 443020, г. Самара, ул. Самарская, д. 51 и МАУ г.о. Самара «Самарская газета», расположенное по адресу: 443020, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 39 (далее – «Организатор»).
1.6. В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 (восемнадцати) лет и постоянно проживающие в городе Самара. Участие лица младше 18 лет допускается при условии, что, один из членов команды является его законным представителем или опекуном.
1.7. Конкурс проводится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и настоящими Правилами.
1.8. К участию в Конкурсе не допускаются сотрудники фрилансеры, иные лица, которые сотрудничают с Организатором на постоянной основе, представители Организатора Конкурса и аффилированных с ними лиц, члены их семей, а также работники других юридических лиц и иные лица, причастные к организации проведения Конкурса.
1.9. Организаторы информируют о проводимом конкурсе путем размещения рекламно-информационных материалов: в печатном издании «Самарская газета», на сайтах и социальных сетях организаторов конкурса.
1.10. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в настоящие Правила.
1.11. Полный текст настоящих Правил размещен на Интернет-ресурсах www.samaraintour.ru и www.sgpress.ru.
1.12. Участник, принимая участие в Конкурсе, тем самым подтверждает свое согласие соблюдать требования настоящих Правил. Нарушение Участником Конкурса настоящих Правил или отказ от надлежащего выполнения настоящих Правил считается отказом Участника от участия в Конкурсе и получения Приза, в этом случае такое лицо не имеет права на получение от Организатора Конкурса какой-либо компенсации в денежной и любой другой форме.
1.13. При этом факт участия в Конкурсе означает информированное и сознательное согласие участника на обработку организаторами конкурса предоставленных участником персональных данных, в том числе фамилии, имени, отчества, номера телефона, а также адреса электронной почты.
2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
2.1. Чтобы стать участником конкурса необходимо в период до 1 апреля 2018 года включительно прислать заявку, содержащую список участников команды с указанием ФИО, контактные телефоны участников, название команды, электронную почту капитана команды одним из способов:
- на электронный адрес samarabest2018@mail.ru,
- написать в группу «Самарская газета» - https://vk.com/sgpress,
- написать в группу «Самараинтур» - https://vk.com/samaraintour_ru,
Состав команды – 3 (три) человека. В конкурсе принимает участие 16 сформированных команд, первых подавших заявки на участие.
2.2. С 3 по 19 апреля 2018 года совершить следующие действия: принять участие в 5 (пяти) этапах, заявленных Организаторами. Каждый из них привязан к определенной городской локации. На каждом этапе в определенные организаторами даты команды получают информационное письмо, состоящее из двух частей - описания туристического объекта и условия задания, связанного с ним для прохождения конкретного этапа. Информационные письма будут отправляться в соответствии с п. 2.1 на указанную электронную почту капитана команды, за 1-2 дня до прохождения очередного этапа.
Для прохождения в финал командам необходимо посетить все 5 (пять) объектов, выполнить задания и прислать на электронную почту samarabest2018@mail.ru организаторам в установленный срок, указанный в информационных листах, ответы и фотоподтверждения прохождения очередного этапа.
2.3. Команда-победитель определяется в финале посредством проведения интеллектуальной игры в формате викторины из числа тех команд, которые выполнив все условия конкурса, получили право принять участие в финале. Команда, набравшая наибольшее количество баллов по результатам викторины получает главный приз. Финал пройдет 19 апреля 2018 года в музее-ресторане «Старая квартира» по адресу г. Самара, ул. Самарская, д. 51. О времени проведения игры будет сообщено участникам путем направления соответствующего уведомления на адрес электронной почты капитана команды.
3. ПРИЗОВОЙ ФОНД КОНКУРСА
3.1. Главный приз конкурса: сертификат на речной круиз Самара-Волгоград-Самара на 5 (пять) дней на теплоходе «Семен Буденный», с 17 сентября 2018 года, 3 (три) человека.
В главный приз входит:
• Размещение в каюте.
• Трехразовое питание. В день начала и день окончания круиза питание предоставляется в зависимости от времени посадки и высадки; в случае, если время проведения экскурсии совпадает со временем приема пищи, туристу предоставляется питание в ресторане/кафе города или выдается «сухой паек».
• Экскурсионное обслуживание согласно программе круиза.
• Культурная программа.
3.2. Приз в виде сертификата вручается команде-победителю Конкурса «19» апреля 2018 года. В сертификат вписываются ФИО участников команды-победителя. При вручении Приза совершеннолетние участники команды-победителя и Организаторы подписывают необходимые документы, подтверждающие получение Приза. При этом Участники обязаны предъявить Организаторам документ, удостоверяющий личность Участников.
3.3. Организаторы не несут ответственности за невручение Приза команде-победителю в следующих случаях:
3.3.1. по причине неверного указания участниками команды-победителя своих контактных данных;
3.3.2. при сбоях в электронных системах связи, включая Интернет, приведших к потере электронных данных Конкурса;
3.3.3. в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение Организаторами своих обязательств и делающих невозможным их исполнение Организаторами, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от Организаторов объективные причины.
3.4. Приз, не востребованный участниками, признанными их обладателями, а равно призы, в выдаче которых было отказано по основаниям, прописанным в настоящих Правилах, организаторами Конкурса не хранятся, не выдаются и используются по собственному усмотрению. Компенсации за неполученный приз победителю конкурса не предоставляются.
3.5. Все транспортные и иные расходы, связанные с получением приза, несут участники - победители.
4. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ПРИЗОВ
4.1. Призы Конкурса не подлежат обмену на любой другой эквивалент, в том числе, денежный.
4.2. Призы стоимостью более 4000 (четырех тысяч) рублей, в соответствии с п. 28 ст. 217 Налогового кодекса Российской Федерации подлежат обложению налогом на доходы физических лиц.
4.3. Обязанности по уплате налогов и сборов, установленные действующим законодательством РФ, несет лицо, получившее Приз.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ
5.1. Все участники обязуются выполнять положения настоящих Правил.
5.2. Команда имеет право на получение приза, в случае если она будет определена Организатором как победитель.
5.3. Принимая участие в конкурсе, участники подтверждают ознакомление и свое согласие со всеми правилами проведения и условиями участия в конкурсе, в том числе участники команды, победившей в конкурсе, подтверждают свое согласие на опубликование (в том числе в средствах массовой информации) информации о факте победы и выигрыша, а также их фамилий, имен и отчеств, фото и видеоизображений, город (местность) проживания, а также подтверждает свое согласие на размещение аналогичных данных в списках обладателей призов.
5.4. Принимая участие в конкурсе, участник дает свое согласие на обработку и хранение персональных данных, осуществляемое Организатором в целях проведения конкурса, вручения призов, публикации результатов конкурса.
5.5. Участники обязуются и гарантируют Организатору указание достоверных данных о себе. При выявлении на любом этапе проведения конкурса (в т. ч. при выдаче призов) факта указания недостоверных данных, Организатор имеет право отстранить команду от участия в конкурсе и/или отказать в выдаче приза.
5.6. Участник конкурса принимает во внимание, что во время проведения конкурса в соответствии с настоящими Правилами запрещается публиковать, распространять или иным образом доводить до сведения посетителей сайтов www.samaraintour.ru и www.sgpress.ru любую информацию, которая:
• содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и достоинство или деловую репутацию, или нарушает неприкосновенность частной жизни других лиц;
• нарушает права несовершеннолетних лиц;
• является вульгарной или непристойной, содержит нецензурную лексику, содержит порнографические изображения и тексты или сцены сексуального характера;
• содержит сцены насилия, либо антигуманного обращения с животными;
• содержит описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к его совершению;
• пропагандирует и/или способствует разжиганию расовой, религиозной, этнической ненависти или вражды, пропагандирует фашизм или идеологию расового превосходства;
• содержит экстремистские материалы;
• пропагандирует преступную деятельность или содержит советы, инструкции или руководства по совершению преступных действий,
• содержит информацию ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь, государственной и коммерческой тайной, информацией о частной жизни третьих лиц;
• содержит рекламу или описывает привлекательность употребления наркотических веществ, информацию о распространении наркотиков, рецепты их изготовления и советы по употреблению;
• носит мошеннический характер;
• а также нарушает иные права и интересы физических и юридических лиц или требования действующего законодательства Российской Федерации.
В случае установления фактов опубликования и распространения вышеназванной информации Организаторы оставляют за собой право запретить участие в Конкурсе и снять команду с Конкурса.
6. ЗАКЛЮЧИЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Участие в конкурсе автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие Участников со всеми положениями настоящих Правил.
6.2. Все спорные вопросы, касающиеся конкурса, регулируются на основе действующего законодательства РФ.
Опубликовать в блоге
Последнее из раздела Проекты
14 марта 2018
146
6 февраля 2018
107
7 ноября 2016
883
28 октября 2016
50
29 июля 2016
403
14 марта 2018 , 19:26
139
Маршрут будет бесплатным и для болельщиков, и для жителей
14 марта 2018 , 18:35
111
Команды выступят 16 и 22 марта. (16+)
14 марта 2018 , 17:36
159
Это сверхкомпактный гиперспектрометр диаметром 2,5 см, который можно установить практически на...
14 марта 2018 , 17:31
246
Официальный талисман ЧМ-2018 был установлен возле входа в отель «Холидей Инн» в...
14 марта 2018 , 17:02
161
В рамках выставочного проекта «Самарский взгляд» (16+) в галерее «Новое...
14 марта 2018 , 16:47
171
Всего стадион рассчитан на 45000 мест.
14 марта 2018 , 16:43
161
На время Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ для болельщиков выделят автобусы с...
14 марта 2018 , 14:51
195
В первый день весны, 1 марта, президент РФ Владимир Путин огласил традиционное послание...
14 марта 2018 , 14:15
165
Такую информацию представил конкурсный управляющий предприятия.
14 марта 2018 , 13:49
169
Мероприятие можно будет посмотреть в 18.00 на канале «Россия 24».
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
13 февраля 2018
3165
Они начнут работать на маршрутах в дни Чемпионата мира по футболу.
26 февраля 2018
3110
Инцидент произошел в ночь на понедельник, 26 февраля, в Приволжском районе.
6 марта 2018
2724
1
В среду, 7 марта, наш город посетит президент России
22 февраля 2018
2284
По этой причине на участке улицы от Красноармейской до Рабочей будет ограничено движение.
8 марта 2018
2193
14-летних девочек последний раз видели в Октябрьском районе города.
5 марта 2018
729
Инцидент произошел в воскресенье, 4 марта.
5 марта 2018
474
Аналитическое агентство "ТурСтат" определило самые популярные для путешествий у...
5 марта 2018
399
Она появится, если власти найдут средства для финансирования проекта.
5 марта 2018
1298
Авария произошла в воскресенье, 4 марта, в 14:50 на 1098 километре дороги М-5 «Урал».
5 марта 2018
926
Во вторник, 6 марта, останется ровно 100 дней до старта Чемпионата мира по футболу.