В Самарской области к концу недели ожидается похолодание
Резкое понижение температуры воздуха связано с притоком холодного воздуха с районов Арктики.
По данным Приволжского УГМС, в ближайшие дни будет идти небольшой снег, а к концу недели осадки постепенно прекратятся. Днем 26 и 27 января температура воздуха составит от -11 до -16 градусов. Ночью с четверга на пятницу температура понизится до -18, местами до -24 градусов. На дорогах прогнозируется гололедица.
По данным Приволжского УГМС, в ближайшие дни будет идти небольшой снег, а к концу недели осадки постепенно прекратятся. Днем 26 и 27 января температура воздуха составит от -11 до -16 градусов. Ночью с четверга на пятницу температура понизится до -18, местами до -24 градусов. На дорогах прогнозируется гололедица.
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