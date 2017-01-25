В Самарской области к концу недели ожидается похолодание

По данным Приволжского УГМС, в ближайшие дни будет идти небольшой снег, а к концу недели осадки постепенно прекратятся. Днем 26 и 27 января температура воздуха составит от -11 до -16 градусов. Ночью с четверга на пятницу температура понизится до -18, местами до -24 градусов. На дорогах прогнозируется гололедица.