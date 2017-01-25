25 января 2017 года,
21:45
$ 59.22    63.62   Нефть 55.18 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
Час пешком
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Пресс-центр/

В Самарской области к концу недели ожидается похолодание

Резкое понижение температуры воздуха связано с притоком холодного воздуха с районов Арктики.

По данным Приволжского УГМС, в ближайшие дни будет идти небольшой снег, а к концу недели осадки постепенно прекратятся. Днем 26 и 27 января температура воздуха составит от -11 до -16 градусов. Ночью с четверга на пятницу температура понизится до -18, местами до -24 градусов. На дорогах прогнозируется гололедица. 
Дата: 25 января 2017 , 14:23
139
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: Екатерина Елизарова
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Пресс-центр
Пресс-конференция «Зимний Грушинский фестиваль в Самаре»
25 января 2017
45
Пресс-конференция «Зимний Грушинский фестиваль в Самаре»
В Самарской области к концу недели ожидается похолодание
25 января 2017
139
В Самарской области к концу недели ожидается похолодание
Открытая лекция «Самара в революционный 1917 год»
23 января 2017
149
Открытая лекция «Самара в революционный 1917 год»
Пресс-конференция «Изменения в системе оплаты содержания подъездов жилых домов».
17 января 2017
312
Пресс-конференция «Изменения в системе оплаты содержания подъездов жилых домов».
Открытая лекция «Расписные Стеньки Разина челны»
13 января 2017
263
Открытая лекция «Расписные Стеньки Разина челны»
Пресс-конференция «Праздник Крещения в Самаре»
13 января 2017
181
Пресс-конференция «Праздник Крещения в Самаре»
Круглый стол «Новогодний синдром: как пережить праздничные застолья без вреда для здоровья и фигуры»
27 декабря 2016
231
Круглый стол «Новогодний синдром: как пережить праздничные застолья без вреда для здоровья и фигуры»
Открытая лекция «Самарские энергетические истории и Самара в истории мировой энергетики»
15 декабря 2016
304
Открытая лекция «Самарские энергетические истории и Самара в истории мировой энергетики»
Открытая лекция: «Петра творенья и развитие самарского края в XVIII веке»
12 декабря 2016
261
Открытая лекция: «Петра творенья и развитие самарского края в XVIII веке»
Лента новостей
25 января 2017 , 19:00
95
В 2016 году пьяных за рулем стало больше
  Это итоги минувшего года, о которых сегодня рассказал начальник Управления...
25 января 2017 , 18:51
99
В 2016 году на дорогах региона стало меньше аварий
 Об этом сегодня рассказал начальник Управления государственной инспекции безопасности...
25 января 2017 , 18:48
99
В январе самарские судебные приставы выдворили 31 мигранта
 Работники самарского регионального Управления Федеральной службы судебных приставов...
25 января 2017 , 18:38
127
ТОП самых опасных дорог региона-2016
  Самая аварийная в Самарской области – трасса М-5 «Урал». Именно здесь в...
25 января 2017 , 18:05
108
В самарском музее расскажут, как искусство захватывало пространство в ХХ веке
28 января в Самарском художественном музее (ул. Куйбышева, 92) пройдет первая лекция из серии...
25 января 2017 , 17:46
113
В Самаре откроется выставка фотопортретов людей необычного рода занятий
С 3 февраля в галерее «Виктория» (ул. Некрасовская, 2) можно будет увидеть работы...
25 января 2017 , 17:36
121
В Самарской области больше 80% женщин-пенсионерок одиноки
Об этом сообщается в докладе Самарастата, опубликованном по результатам микропереписи населения...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
В Самаре двое мужчин ушли под лед во время крещенских купаний
19 января 2017
4587
В Самаре двое мужчин ушли под лед во время крещенских купаний
Инцидент произошел на Некрасовском спуске.
Найден хозяин обезьяны, без присмотра гулявшей по Самаре
18 января 2017
3506
1
Найден хозяин обезьяны, без присмотра гулявшей по Самаре
Обезьяна побывала в одном из цветочных магазинов города.
23 января 2017
3333
2
В Самаре возбуждено дело по факту смерти девушки в роддоме
  Трагедия произошла в ноябре прошлого года в родительном отделении ГБУЗ СО...
Подозреваемый в убийстве мужчины в самарском кафе задержан
12 января 2017
2842
Подозреваемый в убийстве мужчины в самарском кафе задержан
  Инцидент произошел в одном из заведений общепита в Кировском районе Самары в ночь с 7 на...
В Самаре для возведения новых школ рассматривают четыре площадки
17 января 2017
1018
В Самаре для возведения новых школ рассматривают четыре площадки
Самара готовится приступить к строительству целого ряда новых школ. 
Южный мост в Самаре будет отремонтирован до мая 2018 года
11 января 2017
766
Южный мост в Самаре будет отремонтирован до мая 2018 года
  Соответствующие торги были размещены на официальном сайте госзакупок. Начальная цена...
Состоялась церемония награждения победителей областных конкурсов - на призы губернатора и «Золотое перо губернии»
19 января 2017
881
Состоялась церемония награждения победителей областных конкурсов - на призы губернатора и «Золотое перо губернии»
По традиции они были при урочены к профессиональному  празднику - Дню российской пе...
В Самаре устранено повреждение теплотрассы, из-за которого Peugeot 4007 оказался в яме с кипятком
27 декабря 2016
295
В Самаре устранено повреждение теплотрассы, из-за которого Peugeot 4007 оказался в яме с кипятком
Как ранее писал sgpress.ru, инцидент произошел 26 декабря на улице Красноармейской в районе...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2016 Самарская газета. Все права защищены.
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.