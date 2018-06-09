Прямая линия с главой администрации Советского района Вадимом Бородиным

В среду, 13 июня, в пресс-центре «Самарской газеты» состоится «Прямая линия». На вопросы горожан ответит глава администрации Советского района Вадим Бородин. Сообщения с вопросами можно отправлять заранее на электронную почту press-center@sgpress.ru с пометкой «Прямая линия». В день мероприятия звонки принимаются по телефону 979-75-83 с 13.00 до 14.00.