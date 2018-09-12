Прямая линия с главой администрации Самарского района Романом Радюковым
В четверг, 13 сентября в «Самарской газете» состоится прямая линия, в ходе которой глава администрации Самарского района Роман Радюков ответит на вопросы читателей. Темы прямой линии: благоустройство района, развитие туристического потенциала, реализация проекта "Комфортная городская среда", ЖКХ.
Свои вопросы смогут задать и читатели нашего издания. Для этого необходимо звонить с 12.30 до 13.30 по телефону 979-75-83 в четверг, 13 сентября. В письменном виде вопросы можно направить на электронную почту press-center@sgpress.ru.
Свои вопросы смогут задать и читатели нашего издания. Для этого необходимо звонить с 12.30 до 13.30 по телефону 979-75-83 в четверг, 13 сентября. В письменном виде вопросы можно направить на электронную почту press-center@sgpress.ru.
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