Прямая линия с главой администрации Самарского района Романом Радюковым

В четверг, 13 сентября в «Самарской газете» состоится прямая линия, в ходе которой глава администрации Самарского района Роман Радюков ответит на вопросы читателей. Темы прямой линии: благоустройство района, развитие туристического потенциала, реализация проекта "Комфортная городская среда", ЖКХ.Свои вопросы смогут задать и читатели нашего издания. Для этого необходимо звонить с 12.30 до 13.30 по телефону 979-75-83 в четверг, 13 сентября. В письменном виде вопросы можно направить на электронную почту press-center@sgpress.ru.