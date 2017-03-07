Прямая линия по вопросам изменений в области социальных выплат

9 марта, в четверг, в 11.00 в пресс-центре "Самарской газеты" состоится прямая линия на тему изменений в области социальных выплат. Специалисты министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области проконсультируют читателей по вопросам компенсации расходов на ЖКУ и транспорт для льготников, выплат ветеранам труда и инвалидам.Свои вопросы можно задать в четверг с 11.00 до 13.00, позвонив по телефону 979-75-81, а также отправить на электронную почту press-center@sgpress.ru с пометкой "Прямая линия".- консультант Управления реализации социальных гарантий граждан в сфере жилищно-коммунальных услуг Министерства социально-демографической исемейной политики Самарской области - Наталья ХОХЛОВА,- главный консультант Управления организации социальных выплат Министерства социально-демографической исемейной политики Самарской области - Ольга ТИТОВА,- начальник Территориального отдела Самарского округа Министерства социально-демографической исемейной политики Самарской области - Алла РУЗАНОВА.