Прямая линия по вопросам изменений в области социальных выплат
9 марта, в четверг, в 11.00 в пресс-центре "Самарской газеты" состоится прямая линия на тему изменений в области социальных выплат. Специалисты министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области проконсультируют читателей по вопросам компенсации расходов на ЖКУ и транспорт для льготников, выплат ветеранам труда и инвалидам.
Свои вопросы можно задать в четверг с 11.00 до 13.00, позвонив по телефону 979-75-81, а также отправить на электронную почту press-center@sgpress.ru с пометкой "Прямая линия".
Спикеры:
- консультант Управления реализации социальных гарантий граждан в сфере жилищно-коммунальных услуг Министерства социально-демографической и
семейной политики Самарской области - Наталья ХОХЛОВА,
- главный консультант Управления организации социальных выплат Министерства социально-демографической и
семейной политики Самарской области - Ольга ТИТОВА,
- начальник Территориального отдела Самарского округа Министерства социально-демографической и
семейной политики Самарской области - Алла РУЗАНОВА.
Свои вопросы можно задать в четверг с 11.00 до 13.00, позвонив по телефону 979-75-81, а также отправить на электронную почту press-center@sgpress.ru с пометкой "Прямая линия".
Спикеры:
- консультант Управления реализации социальных гарантий граждан в сфере жилищно-коммунальных услуг Министерства социально-демографической и
- главный консультант Управления организации социальных выплат Министерства социально-демографической и
- начальник Территориального отдела Самарского округа Министерства социально-демографической и
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