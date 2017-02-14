Прямая линия «Налоговые льготы: порядок получения и изменения в законодательстве»
В среду, 15 января на прямую линию с читателями нашего издания выйдут специалисты налоговой службы, которые ответят на вопросы о порядке получения и условиях предоставления льгот по налогу на имущество. На какие льготы могут рассчитывать пенсионеры, ветераны и многодетные семьи? Как правильно заявить о своем праве на уменьшение размера налоговой нагрузки? Ответы на эти и другие вопросы можно будет получить в ходе прямой линии. Задать свой вопрос можно, позвонив 15 января по телефону 979-75-83 с 13.00 до 14.00, а также заранее направив письмо на электронную почту press-center@sgpress.ru с пометкой «Прямая линия».
Спикер:
- Исполняющая обязанности начальника отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Самарской области - Елена ДАНИЛКИНА
Спикер:
- Исполняющая обязанности начальника отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Самарской области - Елена ДАНИЛКИНА
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