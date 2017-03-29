В среду, 29 марта, в 11.00 в «Самарском бизнес-инкубаторе» по адресу: ул. Главная, 3, аудитория 102, состоится пресс-конференция на тему «Самара глазами гостей».



В ходе мероприятия будет проведена официальная презентация информационного ролика о Самаре, подготовленного к Чемпионату мира по футболу FIFA-2018 в РоссииТМ. Ролик предназначен для популяризации и формирования позитивного имиджа Самары как города-организатора мирового первенства. Видео расскажет гостям из других регионов и стран о ключевых достопримечательностях города, его достижениях и перспективах. Кроме того, участники пресс-конференции расскажут о проектах в сфере культуры и туризма, посвященных предстоящему первенству.



Спикеры:

- руководитель Управления информации и аналитики администрации г.о. Самара – Елена РЫЖКОВА,

- заместитель руководителя Департамента культуры и молодежной политики администрации г.о. Самара – Светлана ЛАНОВЕНКО,

- представители Департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Администрации г.о. Самара,

- чемпион мира по баяну, посол Самары как города-организатора чемпионата мира в 2018 году – Сергей ВОЙТЕНКО,

- заслуженный ветеран футбольного клуба «Крылья Советов» - Валериан ПАНФИЛОВ,

- директор музея «Самара Космическая» - Елена КУЗИНА.



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Оксана Воронина, руководитель пресс-центра «Самарской газеты»

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