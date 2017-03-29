Пресс-конференция на тему «Самара глазами гостей»
В среду, 29 марта, в 11.00 в «Самарском бизнес-инкубаторе» по адресу: ул. Главная, 3, аудитория 102, состоится пресс-конференция на тему «Самара глазами гостей».
В ходе мероприятия будет проведена официальная презентация информационного ролика о Самаре, подготовленного к Чемпионату мира по футболу FIFA-2018 в РоссииТМ. Ролик предназначен для популяризации и формирования позитивного имиджа Самары как города-организатора мирового первенства. Видео расскажет гостям из других регионов и стран о ключевых достопримечательностях города, его достижениях и перспективах. Кроме того, участники пресс-конференции расскажут о проектах в сфере культуры и туризма, посвященных предстоящему первенству.
Спикеры:
- руководитель Управления информации и аналитики администрации г.о. Самара – Елена РЫЖКОВА,
- заместитель руководителя Департамента культуры и молодежной политики администрации г.о. Самара – Светлана ЛАНОВЕНКО,
- представители Департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Администрации г.о. Самара,
- чемпион мира по баяну, посол Самары как города-организатора чемпионата мира в 2018 году – Сергей ВОЙТЕНКО,
- заслуженный ветеран футбольного клуба «Крылья Советов» - Валериан ПАНФИЛОВ,
- директор музея «Самара Космическая» - Елена КУЗИНА.
Аккредитация:
Оксана Воронина, руководитель пресс-центра «Самарской газеты»
+7 927-70-70-033
e-mail: press-center@sgpress.ru
В ходе мероприятия будет проведена официальная презентация информационного ролика о Самаре, подготовленного к Чемпионату мира по футболу FIFA-2018 в РоссииТМ. Ролик предназначен для популяризации и формирования позитивного имиджа Самары как города-организатора мирового первенства. Видео расскажет гостям из других регионов и стран о ключевых достопримечательностях города, его достижениях и перспективах. Кроме того, участники пресс-конференции расскажут о проектах в сфере культуры и туризма, посвященных предстоящему первенству.
Спикеры:
- руководитель Управления информации и аналитики администрации г.о. Самара – Елена РЫЖКОВА,
- заместитель руководителя Департамента культуры и молодежной политики администрации г.о. Самара – Светлана ЛАНОВЕНКО,
- представители Департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Администрации г.о. Самара,
- чемпион мира по баяну, посол Самары как города-организатора чемпионата мира в 2018 году – Сергей ВОЙТЕНКО,
- заслуженный ветеран футбольного клуба «Крылья Советов» - Валериан ПАНФИЛОВ,
- директор музея «Самара Космическая» - Елена КУЗИНА.
Аккредитация:
Оксана Воронина, руководитель пресс-центра «Самарской газеты»
+7 927-70-70-033
e-mail: press-center@sgpress.ru
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