Пресс-конференция главного врача онкодиспансера Андрея Орлова
6 февраля, в понедельник, в 12.30 в пресс-центре «Самарской газеты» состоится пресс-конференция главного врача ГБУЗ «Самарский областной клинический онкологический диспансер» Андрея Орлова.
Мероприятие приурочено ко Всемирному дню борьбы против рака. Насколько высок уровень заболеваемости на территории нашего региона и какое место в "раковом рейтинге" занимает Самара и область? На какую помощь самарцы, страдающие онкозаболеваниями, могут рассчитывать по ОМС? Как предупредить страшную болезнь и насколько часто необходимо проходить обследования? Какова процедура профилактической диагностики? Существует ли в Самаре кадровая проблема среди специалистов-онкологов и какие инновационные методы лечения и диагностики используются в регионе? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе пресс-конференции.
Спикер:
- главный врач ГБУЗ «Самарский областной клинический онкологический диспансер», главный внештатный специалист по онкологии Министерства здравоохранения Самарской области - Андрей ОРЛОВ.
Аккредитация:
Оксана Воронина,
руководитель пресс-центра «Самарской газеты»
+7 927-70-70-033
e-mail: press-center@sgpress.ru
Пресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.
Мероприятие приурочено ко Всемирному дню борьбы против рака. Насколько высок уровень заболеваемости на территории нашего региона и какое место в "раковом рейтинге" занимает Самара и область? На какую помощь самарцы, страдающие онкозаболеваниями, могут рассчитывать по ОМС? Как предупредить страшную болезнь и насколько часто необходимо проходить обследования? Какова процедура профилактической диагностики? Существует ли в Самаре кадровая проблема среди специалистов-онкологов и какие инновационные методы лечения и диагностики используются в регионе? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе пресс-конференции.
Спикер:
- главный врач ГБУЗ «Самарский областной клинический онкологический диспансер», главный внештатный специалист по онкологии Министерства здравоохранения Самарской области - Андрей ОРЛОВ.
Аккредитация:
Оксана Воронина,
руководитель пресс-центра «Самарской газеты»
+7 927-70-70-033
e-mail: press-center@sgpress.ru
Пресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.
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