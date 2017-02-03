Пресс-конференция главного врача онкодиспансера Андрея Орлова

в пресс-центре «Самарской газеты» состоится пресс-конференция главного врача ГБУЗ «Самарский областной клинический онкологический диспансер»Мероприятие приурочено ко Всемирному дню борьбы против рака. Насколько высок уровень заболеваемости на территории нашего региона и какое место в "раковом рейтинге" занимает Самара и область? На какую помощь самарцы, страдающие онкозаболеваниями, могут рассчитывать по ОМС? Как предупредить страшную болезнь и насколько часто необходимо проходить обследования? Какова процедура профилактической диагностики? Существует ли в Самаре кадровая проблема среди специалистов-онкологов и какие инновационные методы лечения и диагностики используются в регионе? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе пресс-конференции.- главный врач ГБУЗ «Самарский областной клинический онкологический диспансер», главный внештатный специалист по онкологии Министерства здравоохранения Самарской области - Андрей ОРЛОВ.Оксана Воронина,руководитель пресс-центра «Самарской газеты»+7 927-70-70-033e-mail: press-center@sgpress.ruПресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.