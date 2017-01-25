Пресс-конференция «Зимний Грушинский фестиваль в Самаре»
26 января, в четверг, в 11.00 в пресс-центре «Самарской газеты» состоится пресс-конференцию на тему
«Зимний Грушинский фестиваль в Самаре».
В середине февраля в Самаре пройдет традиционный Зимний Грушинский фестиваль. Какой будет его программа? Каких нововведений ждать поклонникам авторской песни и кто из именитых бардов выступит на самарской сцене? Прозвучат ли голоса молодых исполнителей и каковы летние планы фестиваля? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе пресс-конференции.
Спикеры:
- президент общественной организации «Клуб имени Валерия Грушина» - Борис КЕЙЛЬМАН,
- музыкант, автор-исполнитель, лауреат Грушинского фестиваля - Александр ЩЕРБИНА,
- музыкант, аккомпаниатор - Лев КУЗНЕЦОВ.
Аккредитация:
Оксана Воронина,
руководитель пресс-центра «Самарской газеты»
+7 927-70-70-033
e-mail: press-center@sgpress.ru
Пресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.
«Зимний Грушинский фестиваль в Самаре».
В середине февраля в Самаре пройдет традиционный Зимний Грушинский фестиваль. Какой будет его программа? Каких нововведений ждать поклонникам авторской песни и кто из именитых бардов выступит на самарской сцене? Прозвучат ли голоса молодых исполнителей и каковы летние планы фестиваля? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе пресс-конференции.
Спикеры:
- президент общественной организации «Клуб имени Валерия Грушина» - Борис КЕЙЛЬМАН,
- музыкант, автор-исполнитель, лауреат Грушинского фестиваля - Александр ЩЕРБИНА,
- музыкант, аккомпаниатор - Лев КУЗНЕЦОВ.
Аккредитация:
Оксана Воронина,
руководитель пресс-центра «Самарской газеты»
+7 927-70-70-033
e-mail: press-center@sgpress.ru
Пресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.
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