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Пресс-конференция «Задолженность по имущественным налогам в Самаре»

3 марта, в пятницу, в 11.00 в пресс-центре «Самарской газеты» состоится пресс-конференция на тему «Задолженность по имущественным налогам в Самаре».

Сколько самарцев уклоняются от платежей по налогу на имущество? Насколько велик долг неплательщиков перед бюджетом и много ли среди горожан многолетних должников? Изменился ли уровень финансовой дисциплины самарцев за последний год? Какая ответственность грозит неплательщикам и в каких случаях должников не выпускают за границу? Какие меры предпринимаются властью и ведомствами для улучшения собираемости налогов? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе пресс-конференции.

Спикеры:
- заместитель руководителя Управления по экономике и финансам Департамента управления имуществом Администрации г.о. Самара - Наиль МАЗИТОВ,
- начальник отдела урегулирования задолженности УФНС России по Самарской области - Татьяна ПАПУХИНА,
- начальник отдела организации исполнительного производства Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области - Марина САВИНОВА.


Аккредитация:
Оксана Воронина,
руководитель пресс-центра «Самарской газеты»
+7 927-70-70-033
e-mail: press-center@sgpress.ru

Пресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж. 
Дата: 2 марта 2017 , 12:11
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Автор текста: Оксана Воронина
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