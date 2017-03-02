Пресс-конференция «Задолженность по имущественным налогам в Самаре»

3 марта, в пятницу, в 11.00 в пресс-центре «Самарской газеты» состоится пресс-конференция на темуСколько самарцев уклоняются от платежей по налогу на имущество? Насколько велик долг неплательщиков перед бюджетом и много ли среди горожан многолетних должников? Изменился ли уровень финансовой дисциплины самарцев за последний год? Какая ответственность грозит неплательщикам и в каких случаях должников не выпускают за границу? Какие меры предпринимаются властью и ведомствами для улучшения собираемости налогов? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе пресс-конференции.- заместитель руководителя Управления по экономике и финансам Департамента управления имуществом Администрации г.о. Самара - Наиль МАЗИТОВ,- начальник отдела урегулирования задолженности УФНС России по Самарской области - Татьяна ПАПУХИНА,- начальник отдела организации исполнительного производства Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области - Марина САВИНОВА.Оксана Воронина,руководитель пресс-центра «Самарской газеты»+7 927-70-70-033e-mail: press-center@sgpress.ruПресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.