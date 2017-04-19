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Пресс-конференция «XV Международный конкурс-фестиваль «Виват, Баян!»»

21 апреля, в пятницу, в 15.00 в пресс-центре «Самарской газеты» состоится пресс-конференция
«XV Международный конкурс-фестиваль «Виват, Баян!»»

С 11 по 14 мая 2017 года в Самаре пройдет юбилейный XV Международный конкурс-фестиваль «Виват, Баян!». Какие сюрпризы подготовили для зрителей организаторы проекта? Сколько конкурсантов примет участие в творческом соревновании в этом году? Представители каких регионов поборются за звание лучшего на сцене Самарской филармонии? Какая награда ждет победителей? В каких музыкальных школах пройдут мастер-классы мэтра баянного искусства Сергея Войтенко? Какова будет программа главного концерта фестиваля? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе пресс-конференции.

Спикеры:
- художественный руководитель проекта «Виват, баян!», заслуженный артист Самарской области - Сергей ВОЙТЕНКО,
- профессор, заслуженный работник культуры РФ, бессменный член жюри конкурса «Виват, Баян!» с его основания - Алла КАЦ.

Аккредитация:
Оксана Воронина,
руководитель пресс-центра «Самарской газеты»
+7 927-70-70-033
e-mail: press-center@sgpress.ru
Пресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж. 
Дата: 19 апреля 2017 , 13:03
63
Автор текста: Оксана Воронина
Автор фото: Екатерина Елизарова
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