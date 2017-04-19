Пресс-конференция «XV Международный конкурс-фестиваль «Виват, Баян!»»

в пресс-центре «Самарской газеты» состоится пресс-конференцияС 11 по 14 мая 2017 года в Самаре пройдет юбилейный XV Международный конкурс-фестиваль «Виват, Баян!». Какие сюрпризы подготовили для зрителей организаторы проекта? Сколько конкурсантов примет участие в творческом соревновании в этом году? Представители каких регионов поборются за звание лучшего на сцене Самарской филармонии? Какая награда ждет победителей? В каких музыкальных школах пройдут мастер-классы мэтра баянного искусства Сергея Войтенко? Какова будет программа главного концерта фестиваля? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе пресс-конференции.- художественный руководитель проекта «Виват, баян!», заслуженный артист Самарской области - Сергей ВОЙТЕНКО,- профессор, заслуженный работник культуры РФ, бессменный член жюри конкурса «Виват, Баян!» с его основания - Алла КАЦ.Оксана Воронина,руководитель пресс-центра «Самарской газеты»+7 927-70-70-033e-mail: press-center@sgpress.ruПресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.