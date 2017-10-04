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Главная/Пресс-центр/

Пресс-конференция "XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов: самарский вклад"

05 октября, в четверг, в 11.00 в пресс-центре «Самарской газеты» состоится пресс-конференция на тему

«XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов: самарский вклад».

С 14 по 22 октября в Сочи пройдет XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Его участниками станут более 20 000 молодых людей из 180 стран мира. Среди них - молодые ученые, творческая и спортивная молодежь, журналисты и инженеры, лидеры самоуправления и политических партий, иностранцы, которые изучают русскую культуру. Международный фестиваль впервые за несколько десятилетий вновь пройдет в России. За 70 летнюю историю фестивального движения его участниками стали более 360 тысяч молодых людей со всей планеты. Самарская делегация будет представлена 125 участниками и 90 волонтерами. С какими проектами поедут самарцы на фестиваль? Какова программа мероприятия? Каков был конкурс на участие? Чем будет полезен международный опыт для развития самарского молодежного движения? Какова история участия самарцев в фестивале? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе пресс-конференции.


Спикеры:
- руководитель департамента по делам молодежи Самарской области - Владислав ЛИХАЧЕВ,
- руководитель регионального подготовительного комитета XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в г. Сочи - Дмитрий КАМЫНИН,
- руководитель делегации волонтеров Самарской области на IX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в г. Сочи - Елена ДАНИЛИНА,
- участница Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 1980-х гг. - Мария ЩЕКИНА
- и другие.

Аккредитация:
Оксана Воронина,
руководитель пресс-центра «Самарской газеты»
+7 927-70-70-033
e-mail: press-center@sgpress.ru
Пресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.  
Дата: 4 октября 2017 , 17:06
94
Автор текста: Оксана Анищенко
Автор фото: https://vk.com/wfysrpc63
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