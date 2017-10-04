Пресс-конференция "XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов: самарский вклад"

05 октября, в четверг, в 11.00 в пресс-центре «Самарской газеты» состоится пресс-конференция на темуС 14 по 22 октября в Сочи пройдет XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Его участниками станут более 20 000 молодых людей из 180 стран мира. Среди них - молодые ученые, творческая и спортивная молодежь, журналисты и инженеры, лидеры самоуправления и политических партий, иностранцы, которые изучают русскую культуру. Международный фестиваль впервые за несколько десятилетий вновь пройдет в России. За 70 летнюю историю фестивального движения его участниками стали более 360 тысяч молодых людей со всей планеты. Самарская делегация будет представлена 125 участниками и 90 волонтерами. С какими проектами поедут самарцы на фестиваль? Какова программа мероприятия? Каков был конкурс на участие? Чем будет полезен международный опыт для развития самарского молодежного движения? Какова история участия самарцев в фестивале? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе пресс-конференции.- руководитель департамента по делам молодежи Самарской области - Владислав ЛИХАЧЕВ,- руководитель регионального подготовительного комитета XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в г. Сочи - Дмитрий КАМЫНИН,- руководитель делегации волонтеров Самарской области на IX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в г. Сочи - Елена ДАНИЛИНА,- участница Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 1980-х гг. - Мария ЩЕКИНА- и другие.Оксана Воронина,руководитель пресс-центра «Самарской газеты»+7 927-70-70-033e-mail: press-center@sgpress.ruПресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.