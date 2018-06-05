Пресс-конференция "Открытие выставки "100 свидетельств эпохи" и роль частных музеев в современной культуре"
5 июня, во вторник, в 12.00 в пресс-центре «Самарской газеты» состоится пресс-конференция, посвященная открытию в Самаре выставки Музея актуального реализма.
7 июня в Самаре открывается выставка «100 свидетельств эпохи». Ее привозит в наш город Музей актуального реализма. Пресс-конференция посвящена не только презентации выставки. Встреча станет поводом для искусствоведов и художников порассуждать о роли частных музеев в современной культуре. Зачем коллекционеры создают свои музеи, ведь затраты никогда не окупятся? Как в России ощущают себя меценаты, создавшие частный музей? Нужна ли поддержка частным музеям и в каких формах она возможна? Возможно ли частно-государственное партнерство в этой сфере, есть ли инструменты? Где и как, в основном, приобретаются произведения для музея? Каков сегодня рынок? Существуют ли хорошие коллекции в регионах или они только в столице? Какие работы представлены в «100 свидетельств эпохи»? Правда ли, что сейчас повышен спрос на искусство «соцреализма»? По какому принципу построена выставка «100 свидетельств эпохи»? Какие картины увидит зритель? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе пресс-конференции.
Спикеры:
- учредитель Музея Актуального Реализма - Виталий ВАВИЛИН,
- живописец, член Самарского отделения союза художников Роcсии - Сергей ГРИДНЕВ,
- искусствовед, член Союза художников России, Творческого Союза художников России, Союза журналистов России - Владимир ВОСТРИКОВ.
Аккредитация:
Оксана Анищенко,
руководитель пресс-центра «Самарской газеты»
+7 927-70-70-033
e-mail: press-center@sgpress.ru
Пресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.
7 июня в Самаре открывается выставка «100 свидетельств эпохи». Ее привозит в наш город Музей актуального реализма. Пресс-конференция посвящена не только презентации выставки. Встреча станет поводом для искусствоведов и художников порассуждать о роли частных музеев в современной культуре. Зачем коллекционеры создают свои музеи, ведь затраты никогда не окупятся? Как в России ощущают себя меценаты, создавшие частный музей? Нужна ли поддержка частным музеям и в каких формах она возможна? Возможно ли частно-государственное партнерство в этой сфере, есть ли инструменты? Где и как, в основном, приобретаются произведения для музея? Каков сегодня рынок? Существуют ли хорошие коллекции в регионах или они только в столице? Какие работы представлены в «100 свидетельств эпохи»? Правда ли, что сейчас повышен спрос на искусство «соцреализма»? По какому принципу построена выставка «100 свидетельств эпохи»? Какие картины увидит зритель? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе пресс-конференции.
Спикеры:
- учредитель Музея Актуального Реализма - Виталий ВАВИЛИН,
- живописец, член Самарского отделения союза художников Роcсии - Сергей ГРИДНЕВ,
- искусствовед, член Союза художников России, Творческого Союза художников России, Союза журналистов России - Владимир ВОСТРИКОВ.
Аккредитация:
Оксана Анищенко,
руководитель пресс-центра «Самарской газеты»
+7 927-70-70-033
e-mail: press-center@sgpress.ru
Пресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.
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