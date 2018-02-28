Пресс-конференция «Весенний авитаминоз: миф или реальность»
1 марта, в четверг, в 12.00 в пресс-центре «Самарской газеты» состоится пресс-конференция на тему
«Весенний авитаминоз: миф или реальность».
Стоит ли самарцам бояться весеннего авитаминоза? Какие симптомы указывают на недостаток витаминов в организме? Как правильно и в каких случаях принимать поливитамины? С нехваткой какого витамина могут быть связаны хроническая усталость и депрессия? Для кого дефицит витамина В12 наиболее опасен? Как распознать и лечить детский авитаминоз? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе пресс-конференции.
Спикер:
- врач-аллерголог-иммунолог ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина», кандидат медицинских наук - Татьяна БУКИНА.
Аккредитация:
Оксана Анищенко,
руководитель пресс-центра «Самарской газеты»
+7 927-70-70-033
e-mail: press-center@sgpress.ru
Пресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.
«Весенний авитаминоз: миф или реальность».
Стоит ли самарцам бояться весеннего авитаминоза? Какие симптомы указывают на недостаток витаминов в организме? Как правильно и в каких случаях принимать поливитамины? С нехваткой какого витамина могут быть связаны хроническая усталость и депрессия? Для кого дефицит витамина В12 наиболее опасен? Как распознать и лечить детский авитаминоз? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе пресс-конференции.
Спикер:
- врач-аллерголог-иммунолог ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина», кандидат медицинских наук - Татьяна БУКИНА.
Аккредитация:
Оксана Анищенко,
руководитель пресс-центра «Самарской газеты»
+7 927-70-70-033
e-mail: press-center@sgpress.ru
Пресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.
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