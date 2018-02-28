Пресс-конференция «Весенний авитаминоз: миф или реальность»

в пресс-центре «Самарской газеты» состоится пресс-конференция на темуСтоит ли самарцам бояться весеннего авитаминоза? Какие симптомы указывают на недостаток витаминов в организме? Как правильно и в каких случаях принимать поливитамины? С нехваткой какого витамина могут быть связаны хроническая усталость и депрессия? Для кого дефицит витамина В12 наиболее опасен? Как распознать и лечить детский авитаминоз? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе пресс-конференции.- врач-аллерголог-иммунолог ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина», кандидат медицинских наук - Татьяна БУКИНА.Оксана Анищенко,руководитель пресс-центра «Самарской газеты»+7 927-70-70-033e-mail: press-center@sgpress.ruПресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.