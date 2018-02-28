28 февраля 2018 года,
20:38
$ 55.67    68.66   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Час пешком
Самарская экспедиция
Самарские усадьбы: время возрождения
Исторические версии
ЧМ-2018
Самарский характер
Куйбышев - запасная столица
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Пресс-центр/

Пресс-конференция «Весенний авитаминоз: миф или реальность»

1 марта, в четверг, в 12.00 в пресс-центре «Самарской газеты» состоится пресс-конференция на тему
«Весенний авитаминоз: миф или реальность».

Стоит ли самарцам бояться весеннего авитаминоза? Какие симптомы указывают на недостаток витаминов в организме? Как правильно и в каких случаях принимать поливитамины? С нехваткой какого витамина могут быть связаны хроническая усталость и депрессия? Для кого дефицит витамина В12 наиболее опасен? Как распознать и лечить детский авитаминоз? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе пресс-конференции.

Спикер:
- врач-аллерголог-иммунолог ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина», кандидат медицинских наук - Татьяна БУКИНА.


Аккредитация:
Оксана Анищенко,
руководитель пресс-центра «Самарской газеты»
+7 927-70-70-033
e-mail: press-center@sgpress.ru
Пресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.  
Дата: 28 февраля 2018 , 17:40
75
Автор текста: Оксана Анищенко
Автор фото: Екатерина Елизарова
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Пресс-центр
Пресс-конференция «Весенний авитаминоз: миф или реальность»
28 февраля 2018
75
Пресс-конференция «Весенний авитаминоз: миф или реальность»
no photo
13 февраля 2018
356
Пресс-конференция «Ситуация с детской онкологией в Самаре»
Круглый стол «Жители или профессионалы: кто должен принимать решения о благоустройстве общественных пространств Самары»
12 февраля 2018
328
Круглый стол «Жители или профессионалы: кто должен принимать решения о благоустройстве общественных пространств Самары»
Мастер-класс
8 февраля 2018
1346
Мастер-класс "Китайский чай с нового листа"
no photo
31 января 2018
802
Круглый стол «Подростковая агрессия: вопросы безопасности в школах»
Пресс-конференция «Новации налогового законодательства в 2018 году»
24 января 2018
885
Пресс-конференция «Новации налогового законодательства в 2018 году»
Круглый стол «Энергия футбола: подготовка электросистем Самары к ЧМ-2018»
22 января 2018
879
Круглый стол «Энергия футбола: подготовка электросистем Самары к ЧМ-2018»
День ручного письма: мастер-класс по каллиграфии
18 января 2018
1357
День ручного письма: мастер-класс по каллиграфии
Круглый стол «Год добровольца и волонтера в России: самарский масштаб»
17 января 2018
870
Круглый стол «Год добровольца и волонтера в России: самарский масштаб»
Лента новостей
28 февраля 2018 , 19:47
84
Московские музыканты дадут бесплатные мастер-классы и концерт в Самаре
4 и 5 марта в Самаре в рамках благотворительного проекта «Театральный маршрут. Сезон...
28 февраля 2018 , 18:10
167
Игру "Крылья Советов" - "Спартак" отменили
Матч «Крылья Советов» - «Спартак» перенесли на резервный день. Против...
28 февраля 2018 , 16:28
150
Решение о проведении матча "Крылья Советов" - "Спартак" примут за час до матча
Начало игры 1/4 финала Кубка России запланирован на 18:30 среды, 28 февраля.
28 февраля 2018 , 16:20
174
На чем стоит Самара. Площадь Славы - место стоянки охотников
Мы продолжаем серию публикаций о тех местах Самары, где и по сей день возможно найти...
28 февраля 2018 , 16:01
174
 
Самарской молодежи предлагают поучаствовать в развитии города
Мэрия Самары принимает заявки от желающих вступить в "Молодежную лигу управленцев" до...
28 февраля 2018 , 15:07
236
На улице Чапаевской появятся арт-объекты в виде огромных кошек
Их придумала самарская художница Олга Филимонова. 
28 февраля 2018 , 15:00
153
В Самаре на мартовские праздники меняется движение электричек
Это связано с переносом выходных дней.
28 февраля 2018 , 14:51
175
Ограничение на движение судов по Волге во время ЧМ-2018 не коснется Самары
Росморречфлот не будет вводить запрет на движение судов и маломерных плавательных средств в...
28 февраля 2018 , 14:45
163
 
Игроки футбольного клуба из Австралии пожелали удачи «Крыльям» в матче со «Спартаком»
Игра ¼ финала Кубка России запланирована на среду, 28 февраля. Начало в 18:30 на...
28 февраля 2018 , 13:52
166
Открылась областная выставка мастеров декоративного творчества
В программе - ежедневные бесплатные мастер-классы для всех желающих.
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
В Самарской области из-за метели столкнулись шесть автомобилей
5 февраля 2018
3095
В Самарской области из-за метели столкнулись шесть автомобилей
  Авария произошла в понедельник, 5 февраля, около 8:00 в Волжском районе между поселками...
Мужчина застрял в автомобиле на середине Волги
26 февраля 2018
2752
Мужчина застрял в автомобиле на середине Волги
Инцидент произошел в ночь на понедельник, 26 февраля, в Приволжском районе.
В Самару поставили новые автобусы МАЗ из Белоруссии
13 февраля 2018
2727
В Самару поставили новые автобусы МАЗ из Белоруссии
Они начнут работать на маршрутах в дни Чемпионата мира по футболу.
В Самаре столкнулись 11 автомобилей
9 февраля 2018
2515
В Самаре столкнулись 11 автомобилей
Авария произошла вечером в пятницу, 9 февраля.
Главное за неделю в Самаре
2 февраля 2018
2212
 
Главное за неделю в Самаре
 
В парках Самары работает Love-почта
7 февраля 2018
1163
В парках Самары работает Love-почта
С ее помощью можно отправить валентинку.
В Самарской области четыре человека погибли в ДТП на трассе М-5
5 февраля 2018
1053
В Самарской области четыре человека погибли в ДТП на трассе М-5
Авария произошла вечером в понедельник, 5 февраля.
Самарские дольщики получили ключи от квартир, которые ждали более 10 лет
30 января 2018
750
Самарские дольщики получили ключи от квартир, которые ждали более 10 лет
Хорошая новость еще для 202 участников долевого строительства, которые пострадали от действий...
Худрук театра «СамАрт» Павел Маркелов о детских спектаклях, сказках и молодых режиссерах
30 января 2018
678
Худрук театра «СамАрт» Павел Маркелов о детских спектаклях, сказках и молодых режиссерах
Художественный руководитель и актер театра юного зрителя «СамАрт» Павел Маркелов...
В Самаре ищут подрядчика для благоустройства трех районов
30 января 2018
477
В Самаре ищут подрядчика для благоустройства трех районов
Во вторник, 30 января, управление организации торгов администрации Самары объявило...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.