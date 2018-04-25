Пресс-конференция «VI Молодежный форум ПФО iВолга-2018»

26 апреля, в четверг, в 10.00 в пресс-центре «Самарской газеты» состоится пресс-конференция на тему«VI Молодежный форум ПФО iВолга-2018».1 апреля началась регистрация участников на VI молодежный форум ПФО «iВолга-2018». С 26 июля по 4 августа 2000 молодых людей со всего Поволжья будут защищать свои проекты и проходить образовательные программы на площадке форума на Мастрюковых озерах. Мероприятие проводится под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича. За пять лет существования «iВолги» гранты на реализацию своих проектов получили более 150 человек. Участники форума открыли за это время 12 новых предприятий, получили около 10 патентов и провели свыше 100 благотворительных, культурных и спортивных проектов. Каковы особенности форума в этом сезоне? Сколько участников уже зарегистрировалось? Каков состав смен, и кто из именитых экспертов выступит перед участниками? Какова сумма грантового фонда? Какие проекты имеют большие шансы на победу? Какими секретами успеха готовы поделиться самарские победители прошлых лет? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе пресс-конференции.- врио руководителя Департамента по делам молодежи Самарской области - Сергей БУРЦЕВ,- директор Молодежного форума ПФО «iВолга-2018» - Кристина ГНАТЮК,- победитель смены «МедиаВолна» форума «iВолга-2017» - Николай РУДЕНКО,- победитель смены «Спортивная молодежь - здоровая нация» форума «iВолга-2017» - Николай МУРЫЧЕВ,- участница смены «Культурный БУМ» форума «iВолга-2017» - Наталья ЛАХТИНА.Оксана Анищенко,руководитель пресс-центра «Самарской газеты»+7 927-70-70-033e-mail: press-center@sgpress.ruПресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.