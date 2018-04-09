Пресс-конференция «Тотальный диктант в Самаре»

в пресс-центре «Самарской газеты» состоится пресс-конференция на тему14 апреля в тысяче городов 75 стран мира пройдет «Тотальный диктант». Проверить свою грамотность смогут и самарцы. Как принять участие в акции и где пройдет диктант в нашем городе? Как успеть подготовиться к проверке? Какие сложные слова войдут в текст диктанта? Какие ошибки наиболее типичны для горожан? Сколько участников уже зарегистрировалось? Кто выступит в роли «диктаторов»? Насколько популярен проект в Самаре? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе пресс-конференции.- городской координатор «Тотального диктанта-2018» в Самаре - Елена БОНДАРЧУК,- профессор, доктор филологических наук, председатель Самарской городской комиссии филологов - Надежда ИЛЮХИНА.Оксана Анищенко,руководитель пресс-центра «Самарской газеты»+7 927-70-70-033 e-mail: press-center@sgpress.ruПресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.