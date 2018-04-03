Пресс-конференция «Старт легкоатлетического сезона в Самаре»

7 апреля в Самаре пройдет открытый городской легкоатлетический забег, посвященный Дню космонавтики. Этим мероприятием открывается очередной легкоатлетический сезон. Каким будет маршрут забега? На каких дистанциях будут состязаться спортсмены и любители? Как принять участие? Как будет организовано движение транспорта в зоне мероприятия? Как изменилось число любителей бега в Самаре за последнее время? Каков календарь городских легкоатлетических мероприятий в этом году? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе пресс-конференции.- заместитель руководителя Департамента физической культуры и спорта Администрации г.о Самара - Сергей ЧЕТВЕРИКОВ,- директор Самарского марафона и серии забегов SamaraRun - Антон СИРОТА.Оксана Анищенко,руководитель пресс-центра «Самарской газеты»+7 927-70-70-033 e-mail: press-center@sgpress.ruПресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.