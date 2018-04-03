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Пресс-конференция «Старт легкоатлетического сезона в Самаре»

4 апреля, в среду, в 10.00 в пресс-центре «Самарской газеты» состоится пресс-конференция на тему
«Старт легкоатлетического сезона в Самаре».

7 апреля в Самаре пройдет открытый городской легкоатлетический забег, посвященный Дню космонавтики. Этим мероприятием открывается очередной легкоатлетический сезон. Каким будет маршрут забега? На каких дистанциях будут состязаться спортсмены и любители? Как принять участие? Как будет организовано движение транспорта в зоне мероприятия? Как изменилось число любителей бега в Самаре за последнее время? Каков календарь городских легкоатлетических мероприятий в этом году? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе пресс-конференции.


Спикеры:
- заместитель руководителя Департамента физической культуры и спорта Администрации г.о Самара - Сергей ЧЕТВЕРИКОВ,
- директор Самарского марафона и серии забегов SamaraRun - Антон СИРОТА.


Аккредитация:
Оксана Анищенко,
руководитель пресс-центра «Самарской газеты»
+7 927-70-70-033 e-mail: press-center@sgpress.ru
Пресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.  
Дата: 3 апреля 2018 , 12:41
130
Автор текста: Оксана Анищенко
Автор фото: Владимир Пермяков (архив СГ)
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