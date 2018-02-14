Пресс-конференция «Ситуация с детской онкологией в Самаре»

в пресс-центре «Самарской газеты» состоится пресс-конференция на темуМероприятие приурочено к Международному дню детей, больных раком (15 февраля). Какова статистика детской онкозаболеваемости в регионе? Насколько часто дети заболевают раком по сравнению со взрослыми? На какую бесплатную помощь могут рассчитывать дети, страдающие онкозаболеваниями? Какие виды онкологии наиболее часто встречаются у маленьких пациентов? Как предупредить болезнь? Как помочь нуждающемуся ребенку, не попав в сети мошенников? Как отличить спекулянта от благотворителя? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе круглого стола.– главный специалист по детской онкологии Министерства здравоохранения Самарской области - Андрей ШАМИН,– председатель Самарской областной общественной организации помощи детям, страдающим онкологическими заболеваниями, «Виктория» - Татьяна ЗИТЕВА,– психолог - Мария ЧЕРКАСОВА.Оксана Анищенко,руководитель пресс-центра «Самарской газеты»+7 927-70-70-033e-mail: press-center@sgpress.ruПресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.