Пресс-конференция «Ситуация с детской онкологией в Самаре»
14 февраля, в среду, в 12.00 в пресс-центре «Самарской газеты» состоится пресс-конференция на тему
«Ситуация с детской онкологией в Самаре».
Мероприятие приурочено к Международному дню детей, больных раком (15 февраля). Какова статистика детской онкозаболеваемости в регионе? Насколько часто дети заболевают раком по сравнению со взрослыми? На какую бесплатную помощь могут рассчитывать дети, страдающие онкозаболеваниями? Какие виды онкологии наиболее часто встречаются у маленьких пациентов? Как предупредить болезнь? Как помочь нуждающемуся ребенку, не попав в сети мошенников? Как отличить спекулянта от благотворителя? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе круглого стола.
Спикеры:
– главный специалист по детской онкологии Министерства здравоохранения Самарской области - Андрей ШАМИН,
– председатель Самарской областной общественной организации помощи детям, страдающим онкологическими заболеваниями, «Виктория» - Татьяна ЗИТЕВА,
– психолог - Мария ЧЕРКАСОВА.
Аккредитация:
Оксана Анищенко,
руководитель пресс-центра «Самарской газеты»
+7 927-70-70-033
e-mail: press-center@sgpress.ru
Пресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.
«Ситуация с детской онкологией в Самаре».
Мероприятие приурочено к Международному дню детей, больных раком (15 февраля). Какова статистика детской онкозаболеваемости в регионе? Насколько часто дети заболевают раком по сравнению со взрослыми? На какую бесплатную помощь могут рассчитывать дети, страдающие онкозаболеваниями? Какие виды онкологии наиболее часто встречаются у маленьких пациентов? Как предупредить болезнь? Как помочь нуждающемуся ребенку, не попав в сети мошенников? Как отличить спекулянта от благотворителя? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе круглого стола.
Спикеры:
– главный специалист по детской онкологии Министерства здравоохранения Самарской области - Андрей ШАМИН,
– председатель Самарской областной общественной организации помощи детям, страдающим онкологическими заболеваниями, «Виктория» - Татьяна ЗИТЕВА,
– психолог - Мария ЧЕРКАСОВА.
Аккредитация:
Оксана Анищенко,
руководитель пресс-центра «Самарской газеты»
+7 927-70-70-033
e-mail: press-center@sgpress.ru
Пресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.
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