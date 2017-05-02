02 мая 2017 года,
17:30
$ 56.98    62.04   Нефть 51.59 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
Час пешком
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Пресс-центр/

Пресс-конференция «Самарский КВН: программы развития и поддержки»

3 мая, в среду, в 12.00 в пресс-центре «Самарской газеты» состоится пресс-конференция на тему
«Самарский КВН: программы развития и поддержки».

С мая начинает действовать программа поддержки и развития движения КВН в Самарской области. Начнется она с фестиваля юниоров, который состоится 4 мая в КРЦ «Звезда». Этим праздником откроется целый цикл мероприятий, призванный пополнить ряды веселых и находчивых. Программа предусматривает создание четырех дивизионов детской лиги КВН в Самарской области, работу бесплатных юмористических школ и формирование лиги трудовой молодежи. Кто и чему будет учить юных юмористов в специальных КВН-школах? Когда состязания в острословии пройдут в малых городах губернии? Как программа поможет новичкам дойти до высших лиг? Подробнее об этом, а также о ближайших событиях областной студенческой лиги КВН расскажут участники пресс-конференции.


Спикеры:
- руководитель Департамента по делам молодежи Самарской области - Владислав ЛИХАЧЕВ,
- директор Самарской лиги КВН - Сергей ЛАРИОНОВ,
- чемпион высшей лиги КВН - Леонид КОПИЧАЙ.


Аккредитация:
Оксана Воронина,
руководитель пресс-центра «Самарской газеты»
+7 927-70-70-033
e-mail: press-center@sgpress.ru
Пресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.
 
Дата: 2 мая 2017 , 16:01
64
Автор текста: Оксана Воронина
Автор фото: Владимир Пермяков
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Пресс-центр
Пресс-конференция «Самарский КВН: программы развития и поддержки»
2 мая 2017
64
Пресс-конференция «Самарский КВН: программы развития и поддержки»
Экологическая лекция Дамира Магдеева
28 апреля 2017
271
Экологическая лекция Дамира Магдеева
Круглый стол «Любительский футбол в Самаре: состояние и перспективы»
28 апреля 2017
259
Круглый стол «Любительский футбол в Самаре: состояние и перспективы»
Круглый стол «Молодежные проекты: секреты создания и успеха»
26 апреля 2017
170
Круглый стол «Молодежные проекты: секреты создания и успеха»
Пресс-конференция «Исторические фасады Самары: старт сезона ремонта»
24 апреля 2017
174
Пресс-конференция «Исторические фасады Самары: старт сезона ремонта»
Открытая лекция
21 апреля 2017
210
Открытая лекция "Царев курган - как памятник истории и геологии Самарской области"
Пресс-конференция «XV Международный конкурс-фестиваль «Виват, Баян!»
19 апреля 2017
190
Пресс-конференция «XV Международный конкурс-фестиваль «Виват, Баян!»
Пресс-конференция «Итоги социальной программы «Действуй быстро! Спаси жизнь».
10 апреля 2017
224
Пресс-конференция «Итоги социальной программы «Действуй быстро! Спаси жизнь».
Пресс-конференция «Начало сезона охоты на водоплавающую дичь»
7 апреля 2017
306
Пресс-конференция «Начало сезона охоты на водоплавающую дичь»
Лента новостей
2 мая 2017 , 17:11
31
Жители Самары смогут принять участие в репетициях Военного Парада
Они пройдут 3 и 5 мая в 19:00 на площади Куйбышева.
2 мая 2017 , 16:58
70
Руководитель управления по работе с обращениями граждан администрации города покинул свой пост
В мэрии Самары произошли кадровые изменения. 
2 мая 2017 , 16:52
73
Глава администрации Куйбышевского района проехал на электричке по поручению Олега Фурсова
Транспортный поток на дистанции «Самара-Красный Кряжок» вырос в три раза
2 мая 2017 , 16:12
410
Некоторым категориям льготников увеличат число поездок по транспортной карте до 70
В ближайшие дни разработают нормативно-правовой акт, который определит порядок предоставления...
2 мая 2017 , 16:07
144
 
Субботник в Самаре превратился в Манекен Челлендж
Флешмоб состоялся в минувшую субботу в одном из дворов Железнодорожного района.
2 мая 2017 , 16:06
137
Глава Самары Олег Фурсов первым из сотрудников мэрии опубликовал декларацию о доходах за 2016 год
Финансовая отчетность мэра города размещена в открытом доступе на официальном сайте администрации.
2 мая 2017 , 15:59
571
Продавец ударил ножом покупателя, который агрессивно требовал продажи алкоголя после 22:00
В отдел полиции поступило сообщение, что в больницу доставили молодого человека с ножевым...
Все новости
Календарь
Май  2017
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
 3 4 5 6 7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Выбор читателей
Выбор редакции
Ремонт Южного моста начнется на следующей неделе
6 апреля 2017
6159
1
Ремонт Южного моста начнется на следующей неделе
Вчера в администрации Самары под председательством главы города Олега Фурсова прошло совещание,...
Из Самары выдворят сотрудника министерства обороны Украины. ВИДЕО
13 апреля 2017
5202
 
Из Самары выдворят сотрудника министерства обороны Украины. ВИДЕО
Управление ФСБ России по Самарской области задержало 27-летнего украинца 19 марта.
В Самаре очевидцы засняли на видео «фонтан», бьющий из-за порыва теплотрассы
28 апреля 2017
4622
3
В Самаре очевидцы засняли на видео «фонтан», бьющий из-за порыва теплотрассы
Коммунальная авария произошла сегодня около 12:00 в районе пересечения Ново-Вокзальной и...
Число пострадавших в столкновении 14 машин в Жигулевске выросло до 8
27 апреля 2017
4375
1
Число пострадавших в столкновении 14 машин в Жигулевске выросло до 8
Под предварительным данным УГИБДД ГУ МВД РФ по Самарской области, в крупной аварии получили...
3 апреля 2017
1640
Самарцев приглашают на публичные слушания по исполнению бюджета за 2016 год
Соответствующее постановление главы Самары Олега Фурсова мэрия опубликовала на своем официальном...
Мужчина ранил из травматического оружия двух самарских полицейских
3 апреля 2017
1923
Мужчина ранил из травматического оружия двух самарских полицейских
Ленинский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по...
Администрация Самары сформирует комфортную городскую среду
3 апреля 2017
1768
Администрация Самары сформирует комфортную городскую среду
Мэрия опубликовала постановление главы города Олега Фурсова о разработке муниципальной программы...
В Самарской области глухонемой отец попытался зарезать сына
3 апреля 2017
829
В Самарской области глухонемой отец попытался зарезать сына
Следственное управление Следственного комитета РФ по Самарской области возбудило в отношении...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2016 Самарская газета. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.