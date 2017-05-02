Пресс-конференция «Самарский КВН: программы развития и поддержки»
3 мая, в среду, в 12.00 в пресс-центре «Самарской газеты» состоится пресс-конференция на тему
«Самарский КВН: программы развития и поддержки».
С мая начинает действовать программа поддержки и развития движения КВН в Самарской области. Начнется она с фестиваля юниоров, который состоится 4 мая в КРЦ «Звезда». Этим праздником откроется целый цикл мероприятий, призванный пополнить ряды веселых и находчивых. Программа предусматривает создание четырех дивизионов детской лиги КВН в Самарской области, работу бесплатных юмористических школ и формирование лиги трудовой молодежи. Кто и чему будет учить юных юмористов в специальных КВН-школах? Когда состязания в острословии пройдут в малых городах губернии? Как программа поможет новичкам дойти до высших лиг? Подробнее об этом, а также о ближайших событиях областной студенческой лиги КВН расскажут участники пресс-конференции.
Спикеры:
- руководитель Департамента по делам молодежи Самарской области - Владислав ЛИХАЧЕВ,
- директор Самарской лиги КВН - Сергей ЛАРИОНОВ,
- чемпион высшей лиги КВН - Леонид КОПИЧАЙ.
Аккредитация:
Оксана Воронина,
руководитель пресс-центра «Самарской газеты»
+7 927-70-70-033
e-mail: press-center@sgpress.ru
Пресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.
«Самарский КВН: программы развития и поддержки».
С мая начинает действовать программа поддержки и развития движения КВН в Самарской области. Начнется она с фестиваля юниоров, который состоится 4 мая в КРЦ «Звезда». Этим праздником откроется целый цикл мероприятий, призванный пополнить ряды веселых и находчивых. Программа предусматривает создание четырех дивизионов детской лиги КВН в Самарской области, работу бесплатных юмористических школ и формирование лиги трудовой молодежи. Кто и чему будет учить юных юмористов в специальных КВН-школах? Когда состязания в острословии пройдут в малых городах губернии? Как программа поможет новичкам дойти до высших лиг? Подробнее об этом, а также о ближайших событиях областной студенческой лиги КВН расскажут участники пресс-конференции.
Спикеры:
- руководитель Департамента по делам молодежи Самарской области - Владислав ЛИХАЧЕВ,
- директор Самарской лиги КВН - Сергей ЛАРИОНОВ,
- чемпион высшей лиги КВН - Леонид КОПИЧАЙ.
Аккредитация:
Оксана Воронина,
руководитель пресс-центра «Самарской газеты»
+7 927-70-70-033
e-mail: press-center@sgpress.ru
Пресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.
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