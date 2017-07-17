Пресс-конференция "Samara Open: открытые соревнования по пляжным видам спорта"

в пресс-центре «Самарской газеты» состоится пресс-конференция на темуС 19 по 23 июля на пляже 2-й очереди набережной состоятся открытые соревнования по пляжным видам спорта "Samara Open". Спортсмены померяются силами в пляжном волейболе, теннисе, футболе и регби. Какова программа спортивного праздника и степень готовности инфраструктурных объектов? Каков размер призового фонда? Сколько человек примет участие в состязаниях? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе пресс-конференции.- Руководитель Департамента физической культуры и спорта Администрации г.о. Самара - Виктор АНИСАТОВ,- президент региональной общественной организации «Национальная пляжная лига «СпортБич» - Олег АЛЕКСАНДРОВ,- представители спортивных федераций Самарской области.Оксана Воронина,руководитель пресс-центра "Самарской газеты"+7 927-70-70-033e-mail: press-center@sgpress.ruПресс-центр "Самарской газеты" расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.