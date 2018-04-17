Пресс-конференция «Развитие донорского движения в Самаре»
18 апреля, в среду, в 10.30 в пресс-центре «Самарской газеты» состоится пресс-конференция на тему
«Развитие донорского движения в Самаре».
Мероприятие приурочено к Национальному дню донора в России. Как изменилось число доноров в Самаре за последние годы? Доноры какой группы крови наиболее востребованы сегодня? Кто и как может стать донором, а кому сдавать кровь противопоказано? Какие социальные гарантии предусмотрены для доноров? Какие механизмы поддержки и развития донорского движения применяются в губернии? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе мероприятия.
Спикеры:
- директор ГБУЗ «Самарская областная клиническая станция переливания крови» - Сергей КУЗНЕЦОВ,
- заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ «Самарская областная клиническая станция переливания крови» - Елена КУДИНОВА,
- начальник отдела по связям с общественностью и работе со СМИ ГБУЗ «Самарская областная клиническая станция переливания крови» - Наталья ЗАЙЦЕВА,
- Почетный донор Российской Федерации, преподаватель Самарского университета - Иван КОЛЬЦОВ.
Аккредитация:
Оксана Анищенко,
руководитель пресс-центра «Самарской газеты»
+7 927-70-70-033 e-mail: press-center@sgpress.ru
Пресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.
«Развитие донорского движения в Самаре».
Мероприятие приурочено к Национальному дню донора в России. Как изменилось число доноров в Самаре за последние годы? Доноры какой группы крови наиболее востребованы сегодня? Кто и как может стать донором, а кому сдавать кровь противопоказано? Какие социальные гарантии предусмотрены для доноров? Какие механизмы поддержки и развития донорского движения применяются в губернии? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе мероприятия.
Спикеры:
- директор ГБУЗ «Самарская областная клиническая станция переливания крови» - Сергей КУЗНЕЦОВ,
- заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ «Самарская областная клиническая станция переливания крови» - Елена КУДИНОВА,
- начальник отдела по связям с общественностью и работе со СМИ ГБУЗ «Самарская областная клиническая станция переливания крови» - Наталья ЗАЙЦЕВА,
- Почетный донор Российской Федерации, преподаватель Самарского университета - Иван КОЛЬЦОВ.
Аккредитация:
Оксана Анищенко,
руководитель пресс-центра «Самарской газеты»
+7 927-70-70-033 e-mail: press-center@sgpress.ru
Пресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.
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