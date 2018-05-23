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Главная/Пресс-центр/

Пресс-конференция «Открытие обновленного Струковского сада: программа праздничных мероприятий»

24 мая, в четверг, в 11.00 в пресс-центре «Самарской газеты» состоится пресс-конференция на тему
«Открытие обновленного Струковского сада: программа праздничных мероприятий».

В воскресенье, 27 мая в Самаре состоится торжественное открытие Струковского сада, где в 12:00 начнется XXV фестиваль журналистики «Пресса-2018», а в 18:00 – вечерняя концертная программа. Вся территория старейшего парка Самары в этот воскресный вечер станет единой концертной площадкой. Какой будет программа праздника, расскажут участники пресс-конференции.


Спикеры:
- заместитель руководителя Управления культуры и молодежной политики Департамента культуры и молодежной политики Администрации г.о. Самара - Евгения МИЩЕНКО,
- председатель Самарского регионального отделения Союза журналистов России - Ирина ЦВЕТКОВА,
- народный артист Российской Федерации, председатель Самарской организации Союза композиторов России - Марк ЛЕВЯНТ,
- заслуженный артист Самарской области, художественный руководитель и главный дирижер Муниципального Концертного Духового оркестра - Марк КОГАН,
- руководитель проектов движения «Самарский КВН» - Леонид КОПИЧАЙ.




Аккредитация:
Оксана Анищенко,
руководитель пресс-центра «Самарской газеты»
+7 927-70-70-033 e-mail: press-center@sgpress.ru
Пресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.  
Дата: 23 мая 2018 , 16:07
65
Автор текста: Оксана Анищенко
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