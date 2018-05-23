Пресс-конференция «Открытие обновленного Струковского сада: программа праздничных мероприятий»

в пресс-центре «Самарской газеты» состоится пресс-конференция на темуВ воскресенье, 27 мая в Самаре состоится торжественное открытие Струковского сада, где в 12:00 начнется XXV фестиваль журналистики «Пресса-2018», а в 18:00 – вечерняя концертная программа. Вся территория старейшего парка Самары в этот воскресный вечер станет единой концертной площадкой. Какой будет программа праздника, расскажут участники пресс-конференции.- заместитель руководителя Управления культуры и молодежной политики Департамента культуры и молодежной политики Администрации г.о. Самара - Евгения МИЩЕНКО,- председатель Самарского регионального отделения Союза журналистов России - Ирина ЦВЕТКОВА,- народный артист Российской Федерации, председатель Самарской организации Союза композиторов России - Марк ЛЕВЯНТ,- заслуженный артист Самарской области, художественный руководитель и главный дирижер Муниципального Концертного Духового оркестра - Марк КОГАН,- руководитель проектов движения «Самарский КВН» - Леонид КОПИЧАЙ.Оксана Анищенко,руководитель пресс-центра «Самарской газеты»+7 927-70-70-033 e-mail: press-center@sgpress.ruПресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.