Пресс-конференция «Праздник Крещения в Самаре»

в пресс-центре «Самарской газеты» состоится пресс-конференция на тему19 января православный мир отмечает праздник Крещения. Где искать купели в городе и от погружения в какие проруби стоит отказаться? Какие меры безопасности будут предприняты во время купаний в Самаре? Что любителям крещенских купаний советуют медики? Как купаться в проруби с пользой для души и тела? Кому нырять в прорубь противопоказано? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе пресс-конференции.- заместитель руководителя Управления гражданской защиты Администрации г.о. Самара - Евгений ВДОВИН,- начальник отдела обеспечения защиты населения и пожарной безопасности Управления гражданской защиты Администрации г.о. Самара - Сергей ЮШКЕВИЧ,- представители Управления МВД России по городу Самаре,- и.о. главного государственного инспектора ГИМС Самарской области - Анна ТРЕТЬЯКОВА,- главный врач Самарского областного центра медицинской профилактики - Александр МУРАВЕЦ,- иеромонах Самарской епархии - Максим КОКАРЕВ.Оксана Анищенко,руководитель пресс-центра «Самарской газеты»+7 927-70-70-033e-mail: press-center@sgpress.ruПресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.