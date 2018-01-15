Пресс-конференция «Праздник Крещения в Самаре»
16 января, во вторник, в 11.30 в пресс-центре «Самарской газеты» состоится пресс-конференция на тему
«Праздник Крещения в Самаре».
19 января православный мир отмечает праздник Крещения. Где искать купели в городе и от погружения в какие проруби стоит отказаться? Какие меры безопасности будут предприняты во время купаний в Самаре? Что любителям крещенских купаний советуют медики? Как купаться в проруби с пользой для души и тела? Кому нырять в прорубь противопоказано? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе пресс-конференции.
Спикеры:
- заместитель руководителя Управления гражданской защиты Администрации г.о. Самара - Евгений ВДОВИН,
- начальник отдела обеспечения защиты населения и пожарной безопасности Управления гражданской защиты Администрации г.о. Самара - Сергей ЮШКЕВИЧ,
- представители Управления МВД России по городу Самаре,
- и.о. главного государственного инспектора ГИМС Самарской области - Анна ТРЕТЬЯКОВА,
- главный врач Самарского областного центра медицинской профилактики - Александр МУРАВЕЦ,
- иеромонах Самарской епархии - Максим КОКАРЕВ.
Аккредитация:
Оксана Анищенко,
руководитель пресс-центра «Самарской газеты»
+7 927-70-70-033
e-mail: press-center@sgpress.ru
Пресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.
«Праздник Крещения в Самаре».
19 января православный мир отмечает праздник Крещения. Где искать купели в городе и от погружения в какие проруби стоит отказаться? Какие меры безопасности будут предприняты во время купаний в Самаре? Что любителям крещенских купаний советуют медики? Как купаться в проруби с пользой для души и тела? Кому нырять в прорубь противопоказано? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе пресс-конференции.
Спикеры:
- заместитель руководителя Управления гражданской защиты Администрации г.о. Самара - Евгений ВДОВИН,
- начальник отдела обеспечения защиты населения и пожарной безопасности Управления гражданской защиты Администрации г.о. Самара - Сергей ЮШКЕВИЧ,
- представители Управления МВД России по городу Самаре,
- и.о. главного государственного инспектора ГИМС Самарской области - Анна ТРЕТЬЯКОВА,
- главный врач Самарского областного центра медицинской профилактики - Александр МУРАВЕЦ,
- иеромонах Самарской епархии - Максим КОКАРЕВ.
Аккредитация:
Оксана Анищенко,
руководитель пресс-центра «Самарской газеты»
+7 927-70-70-033
e-mail: press-center@sgpress.ru
Пресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.
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