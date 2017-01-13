Пресс-конференция «Праздник Крещения в Самаре»
16 января, в понедельник, в 12.00 в пресс-центре «Самарской газеты» состоится пресс-конференция на тему
«Праздник Крещения в Самаре».
19 января православный мир отмечает праздник Крещения. Какие меры предприняты для обеспечения безопасности во время купаний в Самаре? На каких водоемах спасатели купаться не рекомендуют и где искать купели в городе? Что любителям крещенских купаний советуют медики? Купание в проруби - это стресс или польза для организма? Кому нырять в прорубь противопоказано? В чем истинная суть праздника и какие мероприятия будут проведены для верующих? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе пресс-конференции.
Спикеры:
- и.о. государственного инспектора по маломерным судам Самарской области, и.о. начальника отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Самарской области - Анна ТРЕТЬЯКОВА,
- представители Самарской станции скорой медицинской помощи,
- иеромонах Самарской епархии - Максим КОКАРЕВ.
Аккредитация:
Оксана Воронина,
руководитель пресс-центра «Самарской газеты»
+7 927-70-70-033
e-mail: press-center@sgpress.ru
Пресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.
«Праздник Крещения в Самаре».
19 января православный мир отмечает праздник Крещения. Какие меры предприняты для обеспечения безопасности во время купаний в Самаре? На каких водоемах спасатели купаться не рекомендуют и где искать купели в городе? Что любителям крещенских купаний советуют медики? Купание в проруби - это стресс или польза для организма? Кому нырять в прорубь противопоказано? В чем истинная суть праздника и какие мероприятия будут проведены для верующих? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе пресс-конференции.
Спикеры:
- и.о. государственного инспектора по маломерным судам Самарской области, и.о. начальника отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Самарской области - Анна ТРЕТЬЯКОВА,
- представители Самарской станции скорой медицинской помощи,
- иеромонах Самарской епархии - Максим КОКАРЕВ.
Аккредитация:
Оксана Воронина,
руководитель пресс-центра «Самарской газеты»
+7 927-70-70-033
e-mail: press-center@sgpress.ru
Пресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.
Опубликовать в блоге
Последнее из раздела Пресс-центр
13 января 2017
61
13 января 2017
73
12 декабря 2016
226
6 декабря 2016
216
28 ноября 2016
223
18 ноября 2016
340
13 января 2017 , 18:14
118
Его торжественная передача состоялась сегодня на площади Славы. Ключи от...
13 января 2017 , 17:37
131
Сегодня Музейно-выставочный центр «Самара космическая» и ракетно-космический...
13 января 2017 , 17:33
132
Такие данные были обнародованы на расширенном заседании коллегии ГУ МВД по Самарской...
13 января 2017 , 16:31
206
ДТП со смертельным исходом произошло вчера в 11:25 на Самарской обводной автодороге на...
13 января 2017 , 16:28
158
На следующей неделе на главной площади Самары начнется демонтаж центральной...
13 января 2017 , 15:35
214
13 января, в День Самарской губернии, в выставочном зале Российского государственного архива в...
13 января 2017 , 15:29
559
Вчера губернатор Самарской области Николай Меркушкин и митрополит Самарский и Сызранский...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
15 декабря 2016
8124
4
Как сообщает СУ СК РФ, трое из них дали показания о своем участии в совершении преступления и о...
23 декабря 2016
5830
3
Напомним , ДТП произошло сегодня около 5:00 на территории Ставропольского района.
20 декабря 2016
4807
Трагедия произошла 19 декабря в 1:02 на территории Николаевского района Ульяновской области.
15 декабря 2016
2888
Как сообщают РИА «Новости», спецслужбы провели обыски на окраине города,...
15 декабря 2016
298
Первое возгорание зафиксировали вчера, 14 декабря, в 18:32 в Промышленном районе Самары.
15 декабря 2016
216
Возгорание зафиксировали 14 декабря в 18:24 на улице Центральная в Октябрьске.
15 декабря 2016
322
Представители областного Фонда капитального ремонта приняли работу подрядчика по ремонту фасадов...
15 декабря 2016
285
Более двух десятков фасадов обновлено в этом году.