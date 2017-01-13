Пресс-конференция «Праздник Крещения в Самаре»

16 января, в понедельник, в 12.00 в пресс-центре «Самарской газеты» состоится пресс-конференция на тему19 января православный мир отмечает праздник Крещения. Какие меры предприняты для обеспечения безопасности во время купаний в Самаре? На каких водоемах спасатели купаться не рекомендуют и где искать купели в городе? Что любителям крещенских купаний советуют медики? Купание в проруби - это стресс или польза для организма? Кому нырять в прорубь противопоказано? В чем истинная суть праздника и какие мероприятия будут проведены для верующих? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе пресс-конференции.- и.о. государственного инспектора по маломерным судам Самарской области, и.о. начальника отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Самарской области - Анна ТРЕТЬЯКОВА,- представители Самарской станции скорой медицинской помощи,- иеромонах Самарской епархии - Максим КОКАРЕВ.Оксана Воронина,руководитель пресс-центра «Самарской газеты»+7 927-70-70-033e-mail: press-center@sgpress.ruПресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.