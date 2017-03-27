27 марта 2017 года,
22:35
$ 57.42    61.86   Нефть 50.97 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
Час пешком
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Пресс-центр/

Пресс-конференция «Паводковая ситуация в Самаре»

Во вторник, 28 марта, в 11.30 в пресс-центре «Самарской газеты» состоится пресс-конференция на тему «Паводковая ситуация в Самаре».
Какие меры предпринимаются для безаварийного прохождения весеннего половодья? Какой уровень подъема воды прогнозируется этой весной? Как изменится он по сравнению с прошлым годом? Какие территории окажутся в зоне риска? Попадут ли в их число объекты транспортной инфраструктуры? Где и в каком количестве зарезервированы площадки для временного размещения граждан? Что самарцам советуют спасатели? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе пресс-конференции.

Спикеры:
- представители Главного управления МЧС России по Самарской области,
- начальник отдела гражданской защиты администрации Красноглинского внутригородского района г.о. Самара - Андрей СТАРИКОВ.
- начальник отдела гражданской защиты администрации Куйбышевского внутригородского района г.о. Самара Дмитрий ТАЛЬКО.

Аккредитация:
Оксана Воронина,
руководитель пресс-центра «Самарской газеты»
+7 927-70-70-033
e-mail: press-center@sgpress.ru
Пресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.
 
Дата: 27 марта 2017 , 17:34
102
Автор текста: Оксана Воронина
Автор фото: Владимир Пермяков
Опубликовать в блоге
Последнее из раздела Пресс-центр
Пресс-конференция «Паводковая ситуация в Самаре»
27 марта 2017
102
Пресс-конференция «Паводковая ситуация в Самаре»
Пресс-конференция, посвященная запуску информационной системы «Моя Самара»
15 марта 2017
237
Пресс-конференция, посвященная запуску информационной системы «Моя Самара»
Пресс-конференция «Гарантийный ремонт дорог в Самаре»
10 марта 2017
185
Пресс-конференция «Гарантийный ремонт дорог в Самаре»
Прямая линия по вопросам изменений в области социальных выплат
7 марта 2017
331
Прямая линия по вопросам изменений в области социальных выплат
no photo
2 марта 2017
265
Пресс-конференция «Задолженность по имущественным налогам в Самаре»
Открытая лекция «Горький и Толстой: две фигуры в истории Самары»
27 февраля 2017
230
Открытая лекция «Горький и Толстой: две фигуры в истории Самары»
Открытая лекция «40 градусов не по Цельсию»
17 февраля 2017
323
Открытая лекция «40 градусов не по Цельсию»
Пресс-конференция: «Масленичные гуляния в Самаре: какие праздничные мероприятия ждут горожан»
15 февраля 2017
734
Пресс-конференция: «Масленичные гуляния в Самаре: какие праздничные мероприятия ждут горожан»
Прямая линия «Налоговые льготы: порядок получения и изменения в законодательстве»
14 февраля 2017
292
Прямая линия «Налоговые льготы: порядок получения и изменения в законодательстве»
Лента новостей
27 марта 2017 , 21:16
131
В Самаре назвали лучшие спектакли
В День театра в Доме актера состоялось вручение наград премии "Самарская театральная...
27 марта 2017 , 18:13
153
Жители смогут купить билеты со скидкой в купе до Москвы и Питера
Акция «Удачный вторник» проводится 28 марта с 11:00.
27 марта 2017 , 17:26
145
Главы районов Самары продолжают работу по борьбе с контрафактным алкоголем
Результаты проделанной работы доложили сегодня руководители районных администраций на...
27 марта 2017 , 17:07
139
Самара будет готовить специалистов космической отрасли для Шри-Ланки
В минувшее воскресенье Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П....
27 марта 2017 , 17:07
166
В этом году самарцам разрешили опаздывать на ЕГЭ
Особенностью этого года при сдаче Единого государственного экзамена стала возможность опоздать к...
27 марта 2017 , 16:55
142
В Тольятти сотрудники Росгвардии раскрыли угон иномарки
Патрульные вневедомственной охраны обратили внимание на автомобиль KIA, водитель которого во...
27 марта 2017 , 16:48
189
В Самаре к пустующим домам приставят охрану
Владельцев зданий обяжут усилить пожарную безопасность.
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
27 февраля 2017
6028
1
В Самарской области утонули два 10-летних мальчика
Трагедия произошла 26 февраля в 19:20 в Похвистневском районе.
На остановке Дыбенко/Советской Армии насмерть избили женщину
26 февраля 2017
5391
На остановке Дыбенко/Советской Армии насмерть избили женщину
В самарскую полицию поступило сообщение о том, что в больницу с травмами головы доставлена...
В Самаре сократят до 37% чиновников ряда подразделений мэрии
9 марта 2017
4071
В Самаре сократят до 37% чиновников ряда подразделений мэрии
Глава Самары Олег Фурсов подписал постановление об оптимизации штата сотрудников городской...
В Тольятти горевшее предприятие «КуйбышевАзот» тушили 232 пожарных
12 марта 2017
4068
В Тольятти горевшее предприятие «КуйбышевАзот» тушили 232 пожарных
Возгорание было зафиксировано сегодня в 10:15. По сообщению пресс-службы областного ГУ МЧС...
Пожар в Куйбышевском районе тушили 68 человек
2 марта 2017
1150
Пожар в Куйбышевском районе тушили 68 человек
Возгорание началось 1 марта в 16:08 на ул. Газонной.
Мужчина пытался провезти в Самару незадекларированные украшения стоимостью 3,7 млн рублей
2 марта 2017
1208
Мужчина пытался провезти в Самару незадекларированные украшения стоимостью 3,7 млн рублей
Ювелирные изделия были задержаны на таможенном посту аэропорта «Курумоч». Их пытался...
Специалисты МП «Инженерные системы» очистили более 65 км ливневок
1 марта 2017
1094
Специалисты МП «Инженерные системы» очистили более 65 км ливневок
Директор муниципального предприятия «Инженерные системы» Сергей Арзамаскин...
27 февраля 2017
1884
20-летний житель Самарской области готовил теракт
21 февраля в поселке Усть-Кинельский сотрудники регионального УФСБ задержали 20-летнего...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2016 Самарская газета. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.