Пресс-конференция «Паводковая ситуация в Самаре»

в 11.30 в пресс-центре «Самарской газеты» состоится пресс-конференция на темуКакие меры предпринимаются для безаварийного прохождения весеннего половодья? Какой уровень подъема воды прогнозируется этой весной? Как изменится он по сравнению с прошлым годом? Какие территории окажутся в зоне риска? Попадут ли в их число объекты транспортной инфраструктуры? Где и в каком количестве зарезервированы площадки для временного размещения граждан? Что самарцам советуют спасатели? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе пресс-конференции.- представители Главного управления МЧС России по Самарской области,- начальник отдела гражданской защиты администрации Красноглинского внутригородского района г.о. Самара - Андрей СТАРИКОВ.- начальник отдела гражданской защиты администрации Куйбышевского внутригородского района г.о. Самара Дмитрий ТАЛЬКО.Оксана Воронина,руководитель пресс-центра «Самарской газеты»+7 927-70-70-033e-mail: press-center@sgpress.ruПресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.