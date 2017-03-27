Пресс-конференция «Паводковая ситуация в Самаре»
Во вторник, 28 марта, в 11.30 в пресс-центре «Самарской газеты» состоится пресс-конференция на тему «Паводковая ситуация в Самаре».
Какие меры предпринимаются для безаварийного прохождения весеннего половодья? Какой уровень подъема воды прогнозируется этой весной? Как изменится он по сравнению с прошлым годом? Какие территории окажутся в зоне риска? Попадут ли в их число объекты транспортной инфраструктуры? Где и в каком количестве зарезервированы площадки для временного размещения граждан? Что самарцам советуют спасатели? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе пресс-конференции.
Спикеры:
- представители Главного управления МЧС России по Самарской области,
- начальник отдела гражданской защиты администрации Красноглинского внутригородского района г.о. Самара - Андрей СТАРИКОВ.
- начальник отдела гражданской защиты администрации Куйбышевского внутригородского района г.о. Самара Дмитрий ТАЛЬКО.
Аккредитация:
Оксана Воронина,
руководитель пресс-центра «Самарской газеты»
+7 927-70-70-033
e-mail: press-center@sgpress.ru
Пресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.
Какие меры предпринимаются для безаварийного прохождения весеннего половодья? Какой уровень подъема воды прогнозируется этой весной? Как изменится он по сравнению с прошлым годом? Какие территории окажутся в зоне риска? Попадут ли в их число объекты транспортной инфраструктуры? Где и в каком количестве зарезервированы площадки для временного размещения граждан? Что самарцам советуют спасатели? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе пресс-конференции.
Спикеры:
- представители Главного управления МЧС России по Самарской области,
- начальник отдела гражданской защиты администрации Красноглинского внутригородского района г.о. Самара - Андрей СТАРИКОВ.
- начальник отдела гражданской защиты администрации Куйбышевского внутригородского района г.о. Самара Дмитрий ТАЛЬКО.
Аккредитация:
Оксана Воронина,
руководитель пресс-центра «Самарской газеты»
+7 927-70-70-033
e-mail: press-center@sgpress.ru
Пресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.
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