Пресс-конференция "Открытие выставки "100 свидетельств эпохи", и роль частных музеев в современной культуре"

7 июня в Самаре открывается выставка «100 свидетельств эпохи». Ее привозит в наш город Музей актуального реализма. Пресс-конференция посвящена не только презентации выставки. Встреча станет поводом для искусствоведов и художников порассуждать о роли частных музеев в современной культуре. Зачем коллекционеры создают свои музеи, ведь затраты никогда не окупятся? Как в России ощущают себя меценаты, создавшие частный музей? Нужна ли поддержка частным музеям, и в каких формах она возможна? Возможно ли частно-государственное партнерство в этой сфере, есть ли инструменты? Где и как, в основном, приобретаются произведения для музея? Каков сегодня рынок? Существуют ли хорошие коллекции в регионах, или они только в столице? Какие работы представлены в «100 свидетельств эпохи»? Правда ли, что сейчас повышен спрос на искусство «соцреализма»? По какому принципу построена выставка «100 свидетельств эпохи»? Какие картины увидит зритель? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе пресс-конференции.- учредитель Музея Актуального Реализма - Виталий ВАВИЛИН,- живописец, член Самарского отделения союза художников Роcсии - Сергей ГРИДНЕВ,- искусствовед, член Союза художников России, Творческого Союза художников России, Союза журналистов России - Владимир ВОСТРИКОВ.Оксана Анищенко,руководитель пресс-центра «Самарской газеты»+7 927-70-70-033e-mail: press-center@sgpress.ruПресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.