Пресс-конференция «Организация движения в центре Самары в период проведения Чемпионата мира по футболу FIFAтм»

23 мая, в среду, в 13.00 в пресс-центре «Самарской газеты» состоится пресс-конференция на тему: «Организация движения в центре Самары в период проведения Чемпионата мира по футболу FIFAтм».



Как будет организовано движение личного и общественного транспорта в центре Самары в период проведения Чемпионата мира по футболу? Какие улицы в районе площади им. В.В. Куйбышева и когда станут пешеходными? Какими будут маршруты общественного транспорта в дни матчей? Как будет организовано движение специального транспорта (скорой медицинской помощи, пожарной охраны, полиции) на полностью пешеходных улицах в дни матчей? Смогут ли подъезжать в зону ограничений автомобили такси? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе мероприятия.



Спикер:



- Первый заместитель главы г.о. Самара - Владимир ВАСИЛЕНКО.



Заявки на аккредитацию принимаются до 18.00 22 мая (вторник) на e-mail: press-center@sgpress.ru.



Оксана Анищенко,

руководитель пресс-центра «Самарской газеты»

+7 927-70-70-033

Пресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.