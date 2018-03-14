Пресс-конференция «Онлайн-покупки: механизмы защиты интернет-потребителей».
15 марта, в четверг, в 12.00 в пресс-центре «Самарской газеты» состоится пресс-конференция на тему
«Онлайн-покупки: механизмы защиты интернет-потребителей».
В Международный день защиты прав потребителей эксперты обсудят, как защитить свои права любителям приобретать товары в интернете. На что жалуются самарские интернет-покупатели? Каковы основные подводные камни онлайн-шопинга? Как защитить свои права, если товар не пришел или оказался сомнительного качества? В чем особенность онлайн-покупки у частных лиц посредством сайтов бесплатных объявлений и социальных сетей? Ответы на эти вопросы будут даны в ходе мероприятия.
Спикеры:
- начальник отдела защиты прав потребителей Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области - Людмила Власова,
- председатель Самарской региональной организации по защите прав потребителей «Союз потребителей» - Эльнур Гамбаров.
Аккредитация:
Оксана Анищенко,
руководитель пресс-центра «Самарской газеты»
+7 927-70-70-033
e-mail: press-center@sgpress.ru
Пресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.
«Онлайн-покупки: механизмы защиты интернет-потребителей».
В Международный день защиты прав потребителей эксперты обсудят, как защитить свои права любителям приобретать товары в интернете. На что жалуются самарские интернет-покупатели? Каковы основные подводные камни онлайн-шопинга? Как защитить свои права, если товар не пришел или оказался сомнительного качества? В чем особенность онлайн-покупки у частных лиц посредством сайтов бесплатных объявлений и социальных сетей? Ответы на эти вопросы будут даны в ходе мероприятия.
Спикеры:
- начальник отдела защиты прав потребителей Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области - Людмила Власова,
- председатель Самарской региональной организации по защите прав потребителей «Союз потребителей» - Эльнур Гамбаров.
Аккредитация:
Оксана Анищенко,
руководитель пресс-центра «Самарской газеты»
+7 927-70-70-033
e-mail: press-center@sgpress.ru
Пресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.
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