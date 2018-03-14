Пресс-конференция «Онлайн-покупки: механизмы защиты интернет-потребителей».

в пресс-центре «Самарской газеты» состоится пресс-конференция на темуВ Международный день защиты прав потребителей эксперты обсудят, как защитить свои права любителям приобретать товары в интернете. На что жалуются самарские интернет-покупатели? Каковы основные подводные камни онлайн-шопинга? Как защитить свои права, если товар не пришел или оказался сомнительного качества? В чем особенность онлайн-покупки у частных лиц посредством сайтов бесплатных объявлений и социальных сетей? Ответы на эти вопросы будут даны в ходе мероприятия.- начальник отдела защиты прав потребителей Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области - Людмила Власова,- председатель Самарской региональной организации по защите прав потребителей «Союз потребителей» - Эльнур Гамбаров.Оксана Анищенко,руководитель пресс-центра «Самарской газеты»+7 927-70-70-033e-mail: press-center@sgpress.ruПресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.