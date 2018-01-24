Пресс-конференция «Новации налогового законодательства в 2018 году»
25 января, в четверг, в 12.00 в пресс-центре «Самарской газеты» состоится пресс-конференция на тему
"Новации налогового законодательства в 2018 году".
Каких изменений в сфере имущественных налогов и порядке получения льгот ждать горожанам в этом году? Какие изменения произойдут в сфере бизнеса? Каковы результаты работы налоговой службы по итогам прошлого года? Каковы прогнозы на ход декларационной кампании-2018? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе круглого стола.
Спикер:
- заместитель руководителя УФНС России по Самарской области - Глеб РУШКОВСКИЙ.
Аккредитация:
Оксана Анищенко,
руководитель пресс-центра «Самарской газеты»
+7 927-70-70-033
e-mail: press-center@sgpress.ru
Пресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.
"Новации налогового законодательства в 2018 году".
Каких изменений в сфере имущественных налогов и порядке получения льгот ждать горожанам в этом году? Какие изменения произойдут в сфере бизнеса? Каковы результаты работы налоговой службы по итогам прошлого года? Каковы прогнозы на ход декларационной кампании-2018? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе круглого стола.
Спикер:
- заместитель руководителя УФНС России по Самарской области - Глеб РУШКОВСКИЙ.
Аккредитация:
Оксана Анищенко,
руководитель пресс-центра «Самарской газеты»
+7 927-70-70-033
e-mail: press-center@sgpress.ru
Пресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.
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