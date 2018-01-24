Пресс-конференция «Новации налогового законодательства в 2018 году»

в пресс-центре «Самарской газеты» состоится пресс-конференция на темуКаких изменений в сфере имущественных налогов и порядке получения льгот ждать горожанам в этом году? Какие изменения произойдут в сфере бизнеса? Каковы результаты работы налоговой службы по итогам прошлого года? Каковы прогнозы на ход декларационной кампании-2018? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе круглого стола.- заместитель руководителя УФНС России по Самарской области - Глеб РУШКОВСКИЙ.Оксана Анищенко,руководитель пресс-центра «Самарской газеты»+7 927-70-70-033e-mail: press-center@sgpress.ruПресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.