24 января 2018 года,
22:06
$ 56.41    69.07   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Час пешком
Самарская экспедиция
Самарские усадьбы: время возрождения
Исторические версии
ЧМ-2018
Самарский характер
Куйбышев - запасная столица
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Пресс-центр/

Пресс-конференция «Новации налогового законодательства в 2018 году»

25 января, в четверг, в 12.00 в пресс-центре «Самарской газеты» состоится пресс-конференция на тему
"Новации налогового законодательства в 2018 году".


Каких изменений в сфере имущественных налогов и порядке получения льгот ждать горожанам в этом году? Какие изменения произойдут в сфере бизнеса? Каковы результаты работы налоговой службы по итогам прошлого года? Каковы прогнозы на ход декларационной кампании-2018? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе круглого стола.


Спикер:
- заместитель руководителя УФНС России по Самарской области - Глеб РУШКОВСКИЙ.


Аккредитация:
Оксана Анищенко,
руководитель пресс-центра «Самарской газеты»
+7 927-70-70-033
e-mail: press-center@sgpress.ru
Пресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.
 
Дата: 24 января 2018 , 12:53
123
Автор текста: Оксана Анищенко
Автор фото: Владимир Пермяков
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Пресс-центр
Пресс-конференция «Новации налогового законодательства в 2018 году»
24 января 2018
123
Пресс-конференция «Новации налогового законодательства в 2018 году»
Круглый стол «Энергия футбола: подготовка электросистем Самары к ЧМ-2018»
22 января 2018
297
Круглый стол «Энергия футбола: подготовка электросистем Самары к ЧМ-2018»
День ручного письма: мастер-класс по каллиграфии
18 января 2018
309
День ручного письма: мастер-класс по каллиграфии
Круглый стол «Год добровольца и волонтера в России: самарский масштаб»
17 января 2018
315
Круглый стол «Год добровольца и волонтера в России: самарский масштаб»
Пресс-конференция «Праздник Крещения в Самаре»
15 января 2018
321
Пресс-конференция «Праздник Крещения в Самаре»
Пресс-конференция «Итоги года экологии в Самаре»
20 декабря 2017
349
Пресс-конференция «Итоги года экологии в Самаре»
Круглый стол
5 декабря 2017
305
Круглый стол "Реформа долевого строительства: перспективы самарского рынка жилья"
Экологический лекторий
4 декабря 2017
309
Экологический лекторий "Бумага 2.0: как перерабатывают макулатуру в Самаре"
Круглый стол
27 ноября 2017
278
Круглый стол "Белые зарплаты: налоговые и социальные преференции официального трудоустройства"
Лента новостей
24 января 2018 , 20:13
153
На развитие сельского хозяйства Самарской области планируется направить 1,2 млрд рублей из федерального бюджета
В среду, 24 января, министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев провел рабочую встречу с...
24 января 2018 , 18:38
178
За кого болеть на ЧМ-2018 в Самаре. Уругвай - от Горького до Орейро
Продолжаем серию публикаций, посвященных сборным, которые сыграют в Самаре на Чемпионате мира по...
24 января 2018 , 17:58
191
В Самаре посол Австралии откроет мемориальную доску на здании бывшей дипмиссии
Она появится на фасаде здания на улице Куйбышева, 110, литера А. 
24 января 2018 , 17:38
148
С 22 по 25 февраля путешествовать в поездах можно будет со скидкой 50%
Акция приурочена к Дню защитника Отечества.
24 января 2018 , 17:19
161
В Самарской области с родителей требовали два миллиона рублей за похищенного ребенка
Подозреваемых задержали, решается вопрос заключении их под стражу. 
24 января 2018 , 15:05
394
На Стара-Загоре устраняют последствия коммунальной аварии
Возле дома №230 зафиксировали порыв на теплотрассе диаметром 1000 мм.
24 января 2018 , 13:47
208
Самарские ученые обучат искусственный интеллект анализировать медицинские снимки
Это поможет распознавать патологии и помогать врачам в установлении диагноза.
24 января 2018 , 13:08
199
Самарцев приглашают на выставку, посвященную битве под Сталинградом
Комплексная выставка изданий «Великая битва на Волге» откроется в четверг, 25...
24 января 2018 , 12:49
190
Аварию на теплотрассе на Заводском шоссе устранили в 11:40
Как и анонсировал ранее  sgpress . ru , в 11:40 среды, 24 января специалисты ОАО...
24 января 2018 , 12:12
830
Где в Самаре установят камеры против нарушителей ПДД. Адреса
В пятницу, 26 января, состоится электронный аукцион на оказание услуг по предоставлению,...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
Выйти замуж за иностранца. Берег турецкий
30 декабря 2017
4479
4
Выйти замуж за иностранца. Берег турецкий
"Исповедь" бывшей жительницы Самары Екатерины Комаревцевой, в которой она объясняет,...
Глава Самары Елена Лапушкина о местном самоуправлении и активных самарцах
26 декабря 2017
3374
Глава Самары Елена Лапушкина о местном самоуправлении и активных самарцах
Минувшей весной был утвержден новый состав Совета при Президенте Российской Федерации по...
Киноизмышлизм. «Рубильник» - Игра в кино (17+)
8 января 2018
3078
Киноизмышлизм. «Рубильник» - Игра в кино (17+)
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
Киноизмышлизм. «Чудо-женщина» - для самых маленьких (16+)
6 января 2018
2792
Киноизмышлизм. «Чудо-женщина» - для самых маленьких (16+)
Несколько десятилетий в комиксовой индустрии идет жесточайшее противостоянии двух гигантов...
Киноизмышлизм. «Чужой: Завет» - как не нужно делать приквелы (18+)
4 января 2018
2731
1
Киноизмышлизм. «Чужой: Завет» - как не нужно делать приквелы (18+)
Продолжаем вспоминать удачные и провальные кинопроекты прошлого года. Прежде чем...
Киноизмышлизм. «Рубильник» - Игра в кино (17+)
8 января 2018
3078
Киноизмышлизм. «Рубильник» - Игра в кино (17+)
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
Киноизмышлизм. «Чудо-женщина» - для самых маленьких (16+)
6 января 2018
2792
Киноизмышлизм. «Чудо-женщина» - для самых маленьких (16+)
Несколько десятилетий в комиксовой индустрии идет жесточайшее противостоянии двух гигантов...
Киноизмышлизм. «Чужой: Завет» - как не нужно делать приквелы (18+)
4 января 2018
2731
1
Киноизмышлизм. «Чужой: Завет» - как не нужно делать приквелы (18+)
Продолжаем вспоминать удачные и провальные кинопроекты прошлого года. Прежде чем...
Своими глазами: Секреты приготовления самарского шоколада
5 января 2018
1819
 
Своими глазами: Секреты приготовления самарского шоколада
В июле все сладкоежки мира отмечают День шоколада. В честь этого вкусного праздника...
Ход конем. Как научить ребенка шахматам, и можно ли заработать на игре
5 января 2018
1646
Ход конем. Как научить ребенка шахматам, и можно ли заработать на игре
Читаем полезные советы и учим играть чадо на новогодних каникулах.
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.