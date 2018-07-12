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Пресс-конференция «Небезопасные окна: профилактика детского травматизма в Самаре»

12 июля, в четверг, в 11.30 в пресс-центре «Самарской газеты» состоится пресс-конференция на тему «Небезопасные окна: профилактика детского травматизма в Самаре».
Летом увеличивается число происшествий, связанных с выпадением детей из окон. На территории Самары и Тольятти в этом сезоне уже произошло 9 трагических случаев. В трети из них дети выпадали вместе с москитными сетками. Как изменилось число подобных случаев по сравнению с прошлым годом? Каковы основные причины трагедий, произошедших в этом году? Каков возраст пострадавших? Какова ответственность родителей в подобных случаях? Какие меры безопасности важно соблюдать? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе пресс-конференции.

Спикеры:
- старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области (по взаимодействию со СМИ) – Елена ШКАЕВА,
- начальник отдела организации работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации г.о. Самара – Наталья НИКОНОВА,
- представитель Департамента образования Администрации г.о. Самара,
- заведующий травматологическим отделением педиатрического корпуса ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина» - Сергей ШУВАЛОВ,
- председатель комиссия по общественному контролю за деятельностью органов внутренних дел Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области - Ривгат ХУЗИН.


Аккредитация:
Оксана Анищенко,
руководитель пресс-центра «Самарской газеты»
+7 927-70-70-033 e-mail: press-center@sgpress.ru 
Дата: 11 июля 2018 , 20:50
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Автор текста: Оксана Анищенко
Автор фото: Архив "СГ"
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