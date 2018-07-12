Пресс-конференция «Небезопасные окна: профилактика детского травматизма в Самаре»

в пресс-центре «Самарской газеты» состоится пресс-конференция на темуЛетом увеличивается число происшествий, связанных с выпадением детей из окон. На территории Самары и Тольятти в этом сезоне уже произошло 9 трагических случаев. В трети из них дети выпадали вместе с москитными сетками. Как изменилось число подобных случаев по сравнению с прошлым годом? Каковы основные причины трагедий, произошедших в этом году? Каков возраст пострадавших? Какова ответственность родителей в подобных случаях? Какие меры безопасности важно соблюдать? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе пресс-конференции.- старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области (по взаимодействию со СМИ) – Елена ШКАЕВА,- начальник отдела организации работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации г.о. Самара – Наталья НИКОНОВА,- представитель Департамента образования Администрации г.о. Самара,- заведующий травматологическим отделением педиатрического корпуса ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина» - Сергей ШУВАЛОВ,- председатель комиссия по общественному контролю за деятельностью органов внутренних дел Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области - Ривгат ХУЗИН.Оксана Анищенко,руководитель пресс-центра «Самарской газеты»+7 927-70-70-033 e-mail: press-center@sgpress.ru