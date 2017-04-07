Пресс-конференция «Начало сезона охоты на водоплавающую дичь»

в пресс-центре «Самарской газеты» планируется проведение пресс-конференции на темуВ предстоящие выходные начнется сезон охоты на водоплавающую и боровую дичь в Самарской области. Как долго он продлится? Сколько жителей губернии получили разрешение на охоту? Каков график предстоящей весенней и летней охоты? Насколько популярна у жителей губернии охота на кабана? Когда начнется весенний рыболовный сезон? Какие нарушения в сфере охоты и рыболовства совершаются чаще всего? Какова ответственность браконьеров? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе пресс-конференции.- руководитель Департамента охоты и рыболовства Самарской области - Вячеслав ЛЕБЕДЕВ.Оксана Воронина,руководитель пресс-центра «Самарской газеты»+7 927-70-70-033e-mail: press-center@sgpress.ruПресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.