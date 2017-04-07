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Пресс-конференция «Начало сезона охоты на водоплавающую дичь»

10 апреля, в понедельник, в 12.30 в пресс-центре «Самарской газеты» планируется проведение пресс-конференции на тему

«Начало сезона охоты на водоплавающую дичь».

В предстоящие выходные начнется сезон охоты на водоплавающую и боровую дичь в Самарской области. Как долго он продлится? Сколько жителей губернии получили разрешение на охоту? Каков график предстоящей весенней и летней охоты? Насколько популярна у жителей губернии охота на кабана? Когда начнется весенний рыболовный сезон? Какие нарушения в сфере охоты и рыболовства совершаются чаще всего? Какова ответственность браконьеров? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе пресс-конференции.


Спикер:
- руководитель Департамента охоты и рыболовства Самарской области - Вячеслав ЛЕБЕДЕВ.




Аккредитация:
Оксана Воронина,
руководитель пресс-центра «Самарской газеты»
+7 927-70-70-033
e-mail: press-center@sgpress.ru

Пресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж. 
Дата: 7 апреля 2017 , 17:58
66
Автор текста: Оксана Воронина
Автор фото: Екатерина Елизарова
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