Пресс-конференция «На пути к Чемпионату: подготовка систем транспорта и логистики Самары к ЧМ-2018».

в пресс-центре «Самарской газеты» состоится пресс-конференция на темуКакова степень готовности городских систем транспорта и логистики к Чемпионату мира? Какие новые маршруты появились в связи с мундиалем? Будут ли они действовать после чемпионата? Как изменился автобусный и трамвайный парк Самары? Какие меры безопасности будут предприняты на транспорте в дни мундиаля? Как иностранцы будут ориентироваться в маршрутах Самары? Как изменится пассажиропоток аэропорта? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе пресс-конференции.Мероприятие проводится в рамках проекта «Обратный отсчет», который посвящен подготовке городской инфраструктуры и инженерных систем к мировому первенству по футболу.- Заместитель руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара - Александр ЕРОПОЛОВ,- Представители аэропорта «Курумоч».Оксана Анищенко,руководитель пресс-центра «Самарской газеты»+7 927-70-70-033e-mail: press-center@sgpress.ruПресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.