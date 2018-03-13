Пресс-конференция «На пути к Чемпионату: подготовка систем транспорта и логистики Самары к ЧМ-2018».
14 марта, в среду, в 12.00 в пресс-центре «Самарской газеты» состоится пресс-конференция на тему
«На пути к Чемпионату: подготовка систем транспорта и логистики Самары к ЧМ-2018».
Какова степень готовности городских систем транспорта и логистики к Чемпионату мира? Какие новые маршруты появились в связи с мундиалем? Будут ли они действовать после чемпионата? Как изменился автобусный и трамвайный парк Самары? Какие меры безопасности будут предприняты на транспорте в дни мундиаля? Как иностранцы будут ориентироваться в маршрутах Самары? Как изменится пассажиропоток аэропорта? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе пресс-конференции.
Мероприятие проводится в рамках проекта «Обратный отсчет», который посвящен подготовке городской инфраструктуры и инженерных систем к мировому первенству по футболу.
Спикеры:
- Заместитель руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара - Александр ЕРОПОЛОВ,
- Представители аэропорта «Курумоч».
Аккредитация:
Оксана Анищенко,
руководитель пресс-центра «Самарской газеты»
+7 927-70-70-033
e-mail: press-center@sgpress.ru
Пресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.
«На пути к Чемпионату: подготовка систем транспорта и логистики Самары к ЧМ-2018».
Какова степень готовности городских систем транспорта и логистики к Чемпионату мира? Какие новые маршруты появились в связи с мундиалем? Будут ли они действовать после чемпионата? Как изменился автобусный и трамвайный парк Самары? Какие меры безопасности будут предприняты на транспорте в дни мундиаля? Как иностранцы будут ориентироваться в маршрутах Самары? Как изменится пассажиропоток аэропорта? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе пресс-конференции.
Мероприятие проводится в рамках проекта «Обратный отсчет», который посвящен подготовке городской инфраструктуры и инженерных систем к мировому первенству по футболу.
Спикеры:
- Заместитель руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара - Александр ЕРОПОЛОВ,
- Представители аэропорта «Курумоч».
Аккредитация:
Оксана Анищенко,
руководитель пресс-центра «Самарской газеты»
+7 927-70-70-033
e-mail: press-center@sgpress.ru
Пресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.
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