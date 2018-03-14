Пресс-конференция «Морозный март: погодные аномалии в Самаре».

в пресс-центре «Самарской газеты» состоится пресс-конференция на темуМарт в этом году в Самаре бьет температурные рекорды многих лет. С чем связано сохранение экстремально-низких температур в губернии? Когда горожанам ждать потепления? Как защититься от простуды в обманчивую весеннюю погоду? Обеспечивают ли сохраняющиеся морозы достаточную толщину льда на Волге для безопасного нахождения на нем? Сколько раз в текущем марте было объявлено штормовое предупреждение и как этот показатель отличается от статистики прошлых лет? Как морозная весна отражается на коммунальной жизни города? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе пресс-конференции.- представители Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г.о. Самара,- представители Главного управления МЧС России по Самарской области,- главный врач ГБУЗ "Самарский областной центр медицинской профилактики" - Александр МУРАВЕЦ,- ведущий синоптик ФГБУ "Приволжское УГМС" - Ирина ВЫТЯГОВА.Оксана Анищенко,руководитель пресс-центра «Самарской газеты»+7 927-70-70-033 e-mail: press-center@sgpress.ruПресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.