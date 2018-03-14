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Пресс-конференция «Морозный март: погодные аномалии в Самаре».

15 марта, в четверг, в 14.00 в пресс-центре «Самарской газеты» состоится пресс-конференция на тему
«Морозный март: погодные аномалии в Самаре».

Март в этом году в Самаре бьет температурные рекорды многих лет. С чем связано сохранение экстремально-низких температур в губернии? Когда горожанам ждать потепления? Как защититься от простуды в обманчивую весеннюю погоду? Обеспечивают ли сохраняющиеся морозы достаточную толщину льда на Волге для безопасного нахождения на нем? Сколько раз в текущем марте было объявлено штормовое предупреждение и как этот показатель отличается от статистики прошлых лет? Как морозная весна отражается на коммунальной жизни города? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе пресс-конференции.

Спикеры:
- представители Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г.о. Самара,
- представители Главного управления МЧС России по Самарской области,
- главный врач ГБУЗ "Самарский областной центр медицинской профилактики" - Александр МУРАВЕЦ,
- ведущий синоптик ФГБУ "Приволжское УГМС" - Ирина ВЫТЯГОВА.

Аккредитация:
Оксана Анищенко,
руководитель пресс-центра «Самарской газеты»
+7 927-70-70-033 e-mail: press-center@sgpress.ru
Пресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.
 
Дата: 14 марта 2018 , 17:46
88
Автор текста: Оксана Анищенко
Автор фото: Екатерина Елизарова
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