Пресс-конференция «Меценатство и благотворительность в Самаре: традиции и современность»

13 апреля, в пятницу, в 12.00 в пресс-центре «Самарской газеты» состоится пресс-конференция на тему13 апреля отмечается День мецената и благотворителя в России. Как благотворители помогают преображать городское пространство сегодня? Сколько фасадов зданий в последние годы было обновлено за счет бюджетных и частных средств? Сколько из них объектов культурного наследия? Какие объекты были восстановлены, какие потребовали наибольшего внимания? Какова история меценатства и благотворительности в Самаре? Ответы на эти вопросы будут даны в ходе мероприятия.- главный архитектор г.о. Самара - Алексей САМАРЦЕВ,- краевед - Александр ЖИТКОВ.Оксана Анищенко,руководитель пресс-центра «Самарской газеты»+7 927-70-70-033 e-mail: press-center@sgpress.ruПресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.