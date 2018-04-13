Пресс-конференция «Меценатство и благотворительность в Самаре: традиции и современность»
13 апреля, в пятницу, в 12.00 в пресс-центре «Самарской газеты» состоится пресс-конференция на тему
«Меценатство и благотворительность в Самаре: традиции и современность».
13 апреля отмечается День мецената и благотворителя в России. Как благотворители помогают преображать городское пространство сегодня? Сколько фасадов зданий в последние годы было обновлено за счет бюджетных и частных средств? Сколько из них объектов культурного наследия? Какие объекты были восстановлены, какие потребовали наибольшего внимания? Какова история меценатства и благотворительности в Самаре? Ответы на эти вопросы будут даны в ходе мероприятия.
Спикеры:
- главный архитектор г.о. Самара - Алексей САМАРЦЕВ,
- краевед - Александр ЖИТКОВ.
Аккредитация:
Оксана Анищенко,
руководитель пресс-центра «Самарской газеты»
+7 927-70-70-033 e-mail: press-center@sgpress.ru
Пресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.
«Меценатство и благотворительность в Самаре: традиции и современность».
13 апреля отмечается День мецената и благотворителя в России. Как благотворители помогают преображать городское пространство сегодня? Сколько фасадов зданий в последние годы было обновлено за счет бюджетных и частных средств? Сколько из них объектов культурного наследия? Какие объекты были восстановлены, какие потребовали наибольшего внимания? Какова история меценатства и благотворительности в Самаре? Ответы на эти вопросы будут даны в ходе мероприятия.
Спикеры:
- главный архитектор г.о. Самара - Алексей САМАРЦЕВ,
- краевед - Александр ЖИТКОВ.
Аккредитация:
Оксана Анищенко,
руководитель пресс-центра «Самарской газеты»
+7 927-70-70-033 e-mail: press-center@sgpress.ru
Пресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.
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