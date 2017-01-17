Пресс-конференция «Изменения в системе оплаты содержания подъездов жилых домов».

в пресс-центре «Самарской Газеты» состоится пресс-конференцию на темуС 1 января 2017 года структура платежей за содержание общедомового имущества изменилась. Размер оплаты таких услуг в многоквартирных жилых домах будет ограничен нормативами, а жильцы таким образом не будут переплачивать за не зависящий от них перерасход ресурсов. Как изменилась структура платежек для граждан? Что изменения означают для населения? Изменится ли размер сумм к оплате в квитанциях жителей? Как потребителю проверить корректность выставленного счета? Как защитить свои интересы и обязать компанию провести перерасчет и выплатить компенсацию? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе пресс-конференции.- главный консультант Управления надзора за созданием и деятельностью организаций в сфере ЖКХ Государственной жилищной инспекции Самарской области - Алексей КРЮЧКОВ.Оксана Воронина,руководитель пресс-центра «Самарской Газеты»+7 927-70-70-033e-mail: press-center@sgpress.ruПресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.