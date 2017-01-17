Пресс-конференция «Изменения в системе оплаты содержания подъездов жилых домов».
18 января, в среду, в 12.00 в пресс-центре «Самарской Газеты» состоится пресс-конференцию на тему
«Изменения в системе оплаты содержания подъездов жилых домов».
С 1 января 2017 года структура платежей за содержание общедомового имущества изменилась. Размер оплаты таких услуг в многоквартирных жилых домах будет ограничен нормативами, а жильцы таким образом не будут переплачивать за не зависящий от них перерасход ресурсов. Как изменилась структура платежек для граждан? Что изменения означают для населения? Изменится ли размер сумм к оплате в квитанциях жителей? Как потребителю проверить корректность выставленного счета? Как защитить свои интересы и обязать компанию провести перерасчет и выплатить компенсацию? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе пресс-конференции.
Спикер:
- главный консультант Управления надзора за созданием и деятельностью организаций в сфере ЖКХ Государственной жилищной инспекции Самарской области - Алексей КРЮЧКОВ.
Аккредитация:
Оксана Воронина,
руководитель пресс-центра «Самарской Газеты»
+7 927-70-70-033
e-mail: press-center@sgpress.ru
Пресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.
«Изменения в системе оплаты содержания подъездов жилых домов».
С 1 января 2017 года структура платежей за содержание общедомового имущества изменилась. Размер оплаты таких услуг в многоквартирных жилых домах будет ограничен нормативами, а жильцы таким образом не будут переплачивать за не зависящий от них перерасход ресурсов. Как изменилась структура платежек для граждан? Что изменения означают для населения? Изменится ли размер сумм к оплате в квитанциях жителей? Как потребителю проверить корректность выставленного счета? Как защитить свои интересы и обязать компанию провести перерасчет и выплатить компенсацию? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе пресс-конференции.
Спикер:
- главный консультант Управления надзора за созданием и деятельностью организаций в сфере ЖКХ Государственной жилищной инспекции Самарской области - Алексей КРЮЧКОВ.
Аккредитация:
Оксана Воронина,
руководитель пресс-центра «Самарской Газеты»
+7 927-70-70-033
e-mail: press-center@sgpress.ru
Пресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.
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