Пресс-конференция «Итоги социальной программы «Действуй быстро! Спаси жизнь».
11 апреля, во вторник, в 12.00 в пресс-центре «Самарской газеты» состоится пресс-конференция на тему
«Итоги социальной программы «Действуй быстро! Спаси жизнь».
Программа «Действуй быстро! Спаси жизнь» действует в Самарской области с 2013 года и является одним из этапов активной работы по организации оказания помощи пациентам с острым коронарным синдром. Что должен знать каждый о сердечно-сосудистых заболеваниях? Как действовать в случае проявления инфаркта миокарда? Сколько самарцев прошло школу проекта? Насколько распространены сердечно-сосудистые заболевания в регионе? Какие методы лечения используются сегодня? На какую помощь больные с инфарктом миокарда могут рассчитывать по ОМС? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе пресс-конференции.
Спикеры:
- главный внештатный кардиолог Министерства Здравоохранения Самарской области, и. о. главного врача по медицинской части ГБУЗ «Самарский областной клинический кардиологический диспансер», д.м.н. - Дмитрий ДУПЛЯКОВ,
- главный внештатный специалист по рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечения Министерства Здравоохранения Самарской области и Министерства Здравоохранения РФ в ПФО, зав.отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения ГБУЗ «СОККД», - Темур КИСЛУХИН,
- координатор образовательной программы «Действуй быстро! Спаси жизнь!», - Елена СТУПНИКОВА.
Аккредитация:
Оксана Воронина,
руководитель пресс-центра «Самарской газеты»
+7 927-70-70-033
e-mail: press-center@sgpress.ru
Пресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.
«Итоги социальной программы «Действуй быстро! Спаси жизнь».
Программа «Действуй быстро! Спаси жизнь» действует в Самарской области с 2013 года и является одним из этапов активной работы по организации оказания помощи пациентам с острым коронарным синдром. Что должен знать каждый о сердечно-сосудистых заболеваниях? Как действовать в случае проявления инфаркта миокарда? Сколько самарцев прошло школу проекта? Насколько распространены сердечно-сосудистые заболевания в регионе? Какие методы лечения используются сегодня? На какую помощь больные с инфарктом миокарда могут рассчитывать по ОМС? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе пресс-конференции.
Спикеры:
- главный внештатный кардиолог Министерства Здравоохранения Самарской области, и. о. главного врача по медицинской части ГБУЗ «Самарский областной клинический кардиологический диспансер», д.м.н. - Дмитрий ДУПЛЯКОВ,
- главный внештатный специалист по рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечения Министерства Здравоохранения Самарской области и Министерства Здравоохранения РФ в ПФО, зав.отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения ГБУЗ «СОККД», - Темур КИСЛУХИН,
- координатор образовательной программы «Действуй быстро! Спаси жизнь!», - Елена СТУПНИКОВА.
Аккредитация:
Оксана Воронина,
руководитель пресс-центра «Самарской газеты»
+7 927-70-70-033
e-mail: press-center@sgpress.ru
Пресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.
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