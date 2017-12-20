В четверг, 21 декабря, в 11.00 в пресс-центре «Самарской газеты» (ул. Высоцкого, 8, 5 этаж) состоится пресс-конференция «Итоги года экологии в Самаре».



2017 год был объявлен президентом РФ Владимиром Путиным «Годом экологии в России». Участники пресс-конференции расскажут об итогах и достижениях этого года в Самаре, поделятся результатами взаимодействия в сфере защиты окружающей среды.



Спикеры:



- заместитель руководителя Департамента городского хозяйства и экологии Администрации Самары - руководитель управления охраны окружающей среды Андрей Христов,



- начальник отдела по благоустройству и озеленению управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии Администрации Самары Леонид Дюгаев,



- заместитель председателя Самарского областного отделения ВОО «Русское географическое общество» Наталья Полянскова,



- член регионального штаба ОНФ в Самарской области Екатерина Гудзима,



- член регионального штаба ОНФ в Самарской области Денис Радченко.



Аккредитация:



Кирилл Ляхманов,

заместитель главного редактора «Самарской газеты»

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e-mail: press-center@sgpress.ru



Пресс-центр расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.