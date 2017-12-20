Пресс-конференция «Итоги года экологии в Самаре»
В четверг, 21 декабря, в 11.00 в пресс-центре «Самарской газеты» (ул. Высоцкого, 8, 5 этаж) состоится пресс-конференция «Итоги года экологии в Самаре».
2017 год был объявлен президентом РФ Владимиром Путиным «Годом экологии в России». Участники пресс-конференции расскажут об итогах и достижениях этого года в Самаре, поделятся результатами взаимодействия в сфере защиты окружающей среды.
Спикеры:
- заместитель руководителя Департамента городского хозяйства и экологии Администрации Самары - руководитель управления охраны окружающей среды Андрей Христов,
- начальник отдела по благоустройству и озеленению управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии Администрации Самары Леонид Дюгаев,
- заместитель председателя Самарского областного отделения ВОО «Русское географическое общество» Наталья Полянскова,
- член регионального штаба ОНФ в Самарской области Екатерина Гудзима,
- член регионального штаба ОНФ в Самарской области Денис Радченко.
Аккредитация:
Кирилл Ляхманов,
заместитель главного редактора «Самарской газеты»
+7 927-715-40-82
e-mail: press-center@sgpress.ru
Пресс-центр расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.
2017 год был объявлен президентом РФ Владимиром Путиным «Годом экологии в России». Участники пресс-конференции расскажут об итогах и достижениях этого года в Самаре, поделятся результатами взаимодействия в сфере защиты окружающей среды.
Спикеры:
- заместитель руководителя Департамента городского хозяйства и экологии Администрации Самары - руководитель управления охраны окружающей среды Андрей Христов,
- начальник отдела по благоустройству и озеленению управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии Администрации Самары Леонид Дюгаев,
- заместитель председателя Самарского областного отделения ВОО «Русское географическое общество» Наталья Полянскова,
- член регионального штаба ОНФ в Самарской области Екатерина Гудзима,
- член регионального штаба ОНФ в Самарской области Денис Радченко.
Аккредитация:
Кирилл Ляхманов,
заместитель главного редактора «Самарской газеты»
+7 927-715-40-82
e-mail: press-center@sgpress.ru
Пресс-центр расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.
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