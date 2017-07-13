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Пресс-конференция «Итоги декларационной кампании-2017»

13 июля, в четверг, в 13.00 в пресс-центре «Самарской газеты» состоится пресс-конференция на тему

«Итоги декларационной кампании-2017».

Завершилась декларационная кампания 2017 года. Вплоть до 17 июля горожане обязаны уплатить налоги с задекларированных доходов. Сколько миллиардеров зарегистрировано в регионе в этом году? Сколько граждан показали свои доходы от сдачи в аренду жилья? Кто декларировать свои доходы обязан и что грозит неплательщикам? Насколько активно самарцы подавали декларации? Каковы тенденции кампании этого года? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе пресс-конференции.



Спикеры:
- начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Самарской области - Елена ДАНИЛКИНА.
- Заместитель руководителя Департамента финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара - Наталья ДАНИЛОВА,
- Консультант отдела прогнозирования и анализа поступления доходов бюджетов и внутригородских районов сводного бюджетного управления Департамента финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара - Марина ПИЩАКОВА


Аккредитация:
Оксана Воронина,
руководитель пресс-центра «Самарской газеты»
+7 927-70-70-033
e-mail: press-center@sgpress.ru
Пресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.
 
Дата: 13 июля 2017 , 10:51
53
Автор текста: Оксана Воронина
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