Пресс-конференция «Итоги декларационной кампании-2017»
13 июля, в четверг, в 13.00 в пресс-центре «Самарской газеты» состоится пресс-конференция на тему
«Итоги декларационной кампании-2017».
Завершилась декларационная кампания 2017 года. Вплоть до 17 июля горожане обязаны уплатить налоги с задекларированных доходов. Сколько миллиардеров зарегистрировано в регионе в этом году? Сколько граждан показали свои доходы от сдачи в аренду жилья? Кто декларировать свои доходы обязан и что грозит неплательщикам? Насколько активно самарцы подавали декларации? Каковы тенденции кампании этого года? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе пресс-конференции.
Спикеры:
- начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Самарской области - Елена ДАНИЛКИНА.
- Заместитель руководителя Департамента финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара - Наталья ДАНИЛОВА,
- Консультант отдела прогнозирования и анализа поступления доходов бюджетов и внутригородских районов сводного бюджетного управления Департамента финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара - Марина ПИЩАКОВА
Аккредитация:
Оксана Воронина,
руководитель пресс-центра «Самарской газеты»
+7 927-70-70-033
e-mail: press-center@sgpress.ru
Пресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.
«Итоги декларационной кампании-2017».
Завершилась декларационная кампания 2017 года. Вплоть до 17 июля горожане обязаны уплатить налоги с задекларированных доходов. Сколько миллиардеров зарегистрировано в регионе в этом году? Сколько граждан показали свои доходы от сдачи в аренду жилья? Кто декларировать свои доходы обязан и что грозит неплательщикам? Насколько активно самарцы подавали декларации? Каковы тенденции кампании этого года? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе пресс-конференции.
Спикеры:
- начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Самарской области - Елена ДАНИЛКИНА.
- Заместитель руководителя Департамента финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара - Наталья ДАНИЛОВА,
- Консультант отдела прогнозирования и анализа поступления доходов бюджетов и внутригородских районов сводного бюджетного управления Департамента финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара - Марина ПИЩАКОВА
Аккредитация:
Оксана Воронина,
руководитель пресс-центра «Самарской газеты»
+7 927-70-70-033
e-mail: press-center@sgpress.ru
Пресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.
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