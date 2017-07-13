Пресс-конференция «Итоги декларационной кампании-2017»

в пресс-центре «Самарской газеты» состоится пресс-конференция на темуЗавершилась декларационная кампания 2017 года. Вплоть до 17 июля горожане обязаны уплатить налоги с задекларированных доходов. Сколько миллиардеров зарегистрировано в регионе в этом году? Сколько граждан показали свои доходы от сдачи в аренду жилья? Кто декларировать свои доходы обязан и что грозит неплательщикам? Насколько активно самарцы подавали декларации? Каковы тенденции кампании этого года? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе пресс-конференции.- начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Самарской области - Елена ДАНИЛКИНА.- Заместитель руководителя Департамента финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара - Наталья ДАНИЛОВА,- Консультант отдела прогнозирования и анализа поступления доходов бюджетов и внутригородских районов сводного бюджетного управления Департамента финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара - Марина ПИЩАКОВАОксана Воронина,руководитель пресс-центра «Самарской газеты»+7 927-70-70-033e-mail: press-center@sgpress.ruПресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.