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Пресс-конференция «Исторические фасады Самары: старт сезона ремонта»

25 апреля, во вторник, в 10.00 в пресс-центре «Самарской газеты» состоится пресс-конференция на тему

«Исторические фасады Самары: старт сезона ремонта».

Каковы планы ремонтного сезона в этом году? Сколько фасадов планируется восстановить за счет бюджета и частных инвесторов? Какой объем средств планируется направить на эти цели? Каков график ремонтных работ? Какие компании примут участие в восстановлении фасадов исторических зданий города? Какие объекты будут восстановлены, какие потребуют наибольшего внимания? Будет ли продолжена реконструкция в 2018 году? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе пресс-конференции.

Спикеры:
- И.о. руководителя Департамента градостроительства Администрации г.о. Самара - Елена БОНДАРЕНКО,
- Заместитель директора по развитию ООО «Новое Время» - Динара САИНКОВА,
- Исполнительный директор Ассоциация «СРО «Самарская Гильдия Строителей» - Григорий ДВОРЦОВ,
- Заместитель директора ООО «Интеграция» - Владимир ТОПЧАЙ,
- Заместитель директора ООО «СК Сервис-Д» - Сергей ПОЛЬКИН,
- Руководитель Самарского регионального отделения МООО «Российские студенческие отряды» - Максим ГНАТЮК.


Аккредитация:
Оксана Воронина,
руководитель пресс-центра «Самарской газеты»
+7 927-70-70-033
e-mail: press-center@sgpress.ru
Пресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.  
Дата: 24 апреля 2017 , 17:36
79
Автор текста: Оксана Воронина
Автор фото: Владимир Пермяков
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