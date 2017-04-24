Пресс-конференция «Исторические фасады Самары: старт сезона ремонта»

в пресс-центре «Самарской газеты» состоится пресс-конференция на темуКаковы планы ремонтного сезона в этом году? Сколько фасадов планируется восстановить за счет бюджета и частных инвесторов? Какой объем средств планируется направить на эти цели? Каков график ремонтных работ? Какие компании примут участие в восстановлении фасадов исторических зданий города? Какие объекты будут восстановлены, какие потребуют наибольшего внимания? Будет ли продолжена реконструкция в 2018 году? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе пресс-конференции.- И.о. руководителя Департамента градостроительства Администрации г.о. Самара - Елена БОНДАРЕНКО,- Заместитель директора по развитию ООО «Новое Время» - Динара САИНКОВА,- Исполнительный директор Ассоциация «СРО «Самарская Гильдия Строителей» - Григорий ДВОРЦОВ,- Заместитель директора ООО «Интеграция» - Владимир ТОПЧАЙ,- Заместитель директора ООО «СК Сервис-Д» - Сергей ПОЛЬКИН,- Руководитель Самарского регионального отделения МООО «Российские студенческие отряды» - Максим ГНАТЮК.Оксана Воронина,руководитель пресс-центра «Самарской газеты»+7 927-70-70-033e-mail: press-center@sgpress.ruПресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.