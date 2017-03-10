Пресс-конференция «Гарантийный ремонт дорог в Самаре»
10 марта, в пятницу, в 12.00 в пресс-центре «Самарской газеты» состоится пресс-конференция на тему
«Гарантийный ремонт дорог в Самаре».
Какой объем дорожного ремонта в Самаре предстоит выполнить подрядчикам по гарантийным обязательствам прошлых лет? На каких улицах города уже проведен мониторинг качества покрытия? Как будут ремонтироваться дороги в случаях, если подрядчик обанкротился? Как ведется ямочный ремонт в этом сезоне? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе пресс-конференции.
Спикеры:
- первый заместитель Главы г.о. Самара – Владимир ВАСИЛЕНКО,
- руководитель Управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г.о. Самара - Андрей СЕМЕНОВ,
- руководитель Управления развития, реконструкции и ремонта Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г.о. Самара - Игорь САПРЫКИН,
- директор МП г.о. Самара «Благоустройство» - Алексей ВЛАСОВ.
Аккредитация:
Оксана Воронина,
руководитель пресс-центра «Самарской газеты»
+7 927-70-70-033
e-mail: press-center@sgpress.ru
Пресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.
«Гарантийный ремонт дорог в Самаре».
Какой объем дорожного ремонта в Самаре предстоит выполнить подрядчикам по гарантийным обязательствам прошлых лет? На каких улицах города уже проведен мониторинг качества покрытия? Как будут ремонтироваться дороги в случаях, если подрядчик обанкротился? Как ведется ямочный ремонт в этом сезоне? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе пресс-конференции.
Спикеры:
- первый заместитель Главы г.о. Самара – Владимир ВАСИЛЕНКО,
- руководитель Управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г.о. Самара - Андрей СЕМЕНОВ,
- руководитель Управления развития, реконструкции и ремонта Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г.о. Самара - Игорь САПРЫКИН,
- директор МП г.о. Самара «Благоустройство» - Алексей ВЛАСОВ.
Аккредитация:
Оксана Воронина,
руководитель пресс-центра «Самарской газеты»
+7 927-70-70-033
e-mail: press-center@sgpress.ru
Пресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.
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