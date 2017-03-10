Пресс-конференция «Гарантийный ремонт дорог в Самаре»

в пресс-центре «Самарской газеты» состоится пресс-конференция на темуКакой объем дорожного ремонта в Самаре предстоит выполнить подрядчикам по гарантийным обязательствам прошлых лет? На каких улицах города уже проведен мониторинг качества покрытия? Как будут ремонтироваться дороги в случаях, если подрядчик обанкротился? Как ведется ямочный ремонт в этом сезоне? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе пресс-конференции.- первый заместитель Главы г.о. Самара – Владимир ВАСИЛЕНКО,- руководитель Управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г.о. Самара - Андрей СЕМЕНОВ,- руководитель Управления развития, реконструкции и ремонта Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г.о. Самара - Игорь САПРЫКИН,- директор МП г.о. Самара «Благоустройство» - Алексей ВЛАСОВ.Оксана Воронина,руководитель пресс-центра «Самарской газеты»+7 927-70-70-033e-mail: press-center@sgpress.ruПресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.