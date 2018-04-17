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Пресс-конференция «Движение в районе площадки Фестиваля болельщиков FIFA в Самаре в период Чемпионата мира по футболу FIFA 2018»

18 апреля, в среду, в 12.00 в пресс-центре «Самарской газеты» состоится пресс-конференция на тему
«Движение в районе площадки Фестиваля болельщиков FIFA в Самаре в период Чемпионата мира по футболу FIFA 2018».

Как будет организовано движение личного транспорта и автомобилей учреждений и организаций в районе площади Куйбышева, где расположится фан-зона Чемпионата мира по футболу? На какой территории, прилегающей к площади, будет ограничено движение или изменен его порядок? Как жителям домов, прилегающим к фан-зоне, получить аккредитацию и пропуски? Где будет запрещена парковка автомобилей? Как будет работать общественный транспорт в этом районе в дни матчей? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе мероприятия.


Спикер:
- руководитель Департамента транспорта Администрации г.о. Самара - Юрий ТАПИЛИН,
- консультант Департамента по вопросам общественной безопасности и противодействию коррупции Администрации г.о. Самара - Олег ЗЕЛЕНКИН,
- старший государственный инспектор дорожного надзора отдела ДИ УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области, капитан полиции - Станислав КОВАЛИК,
- представители администраций Ленинского и Самарского внутригородских районов г. Самара.

Аккредитация:
Оксана Анищенко,
руководитель пресс-центра «Самарской газеты»
+7 927-70-70-033 e-mail: press-center@sgpress.ru
Пресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.  
Фотогалерея
Фото 130695
Дата: 17 апреля 2018 , 15:04
86
Автор текста: Оксана Анищенко
Автор фото: Владимир Пермяков
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