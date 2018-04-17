Пресс-конференция «Движение в районе площадки Фестиваля болельщиков FIFA в Самаре в период Чемпионата мира по футболу FIFA 2018»

в пресс-центре «Самарской газеты» состоится пресс-конференция на темуКак будет организовано движение личного транспорта и автомобилей учреждений и организаций в районе площади Куйбышева, где расположится фан-зона Чемпионата мира по футболу? На какой территории, прилегающей к площади, будет ограничено движение или изменен его порядок? Как жителям домов, прилегающим к фан-зоне, получить аккредитацию и пропуски? Где будет запрещена парковка автомобилей? Как будет работать общественный транспорт в этом районе в дни матчей? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе мероприятия.- руководитель Департамента транспорта Администрации г.о. Самара - Юрий ТАПИЛИН,- консультант Департамента по вопросам общественной безопасности и противодействию коррупции Администрации г.о. Самара - Олег ЗЕЛЕНКИН,- старший государственный инспектор дорожного надзора отдела ДИ УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области, капитан полиции - Станислав КОВАЛИК,- представители администраций Ленинского и Самарского внутригородских районов г. Самара.Оксана Анищенко,руководитель пресс-центра «Самарской газеты»+7 927-70-70-033 e-mail: press-center@sgpress.ruПресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.