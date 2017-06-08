Пресс-конференция «Дорожная кампания: ход работ по реконструкции и ремонту в Самаре»

в пресс-центре «Самарской газеты» состоится пресс-конференция на темуУчастники пресс-конференции расскажут о ходе работ по ремонту и реконструкции дорог в Самаре. Сколько участков уже отремонтировано? На каких улицах сейчас ведутся работы? Какие улицы в планах по ремонту и реконструкции? Работы на каких улицах и когда должны завершить в текущем сезоне? Каким дорогам уделяется первоочередное внимание? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе пресс-конференции.– руководитель управления капитального строительства Департамента градостроительства городского округа Самара - Виталий ТОЛОЧНЫЙ,– руководитель управления развития, реконструкции и ремонта Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара - Игорь САПРЫКИН.Оксана Воронина,руководитель пресс-центра «Самарской газеты»+7 927-70-70-033e-mail: press-center@sgpress.ruПресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.