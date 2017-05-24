Пресс-конференция «Чемпионат мира по бодибилдингу в Самаре»

25 мая, в четверг, в 11.30 в пресс-центре «Самарской газеты» состоится пресс-конференция на тему «Чемпионат мира по бодибилдингу в Самаре».



В июне Самара примет Чемпионат мира по бодибилдингу легендарной федерации NABBA. Первенство такого уровня состоится в России впервые. Как городу удалось завоевать право провести этот чемпионат, и какие страны претендовали на роль хозяина первенства? Сколько иностранных спортсменов примет участие в соревнованиях? Каков размер призового фонда? Насколько развит данный вид спорта в Самаре, каковы его перспективы? Каково число культуристов в городе? Кто из самарцев уже прославил город на мировом уровне? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе пресс-конференции.



Спикеры:

- заместитель руководителя Департамента физической культуры и спорта Администрации г.о. Самара - Сергей ЧЕТВЕРИКОВ;

- президент Региональной Общественной Организации «Федерация Бодибилдинга Самарской области», организатор чемпионата - Сергей РОМАНОВ;

- вице-мистер Вселенная - Алексей ШАЙКИН.



Аккредитация:

Оксана Воронина,

руководитель пресс-центра «Самарской газеты»

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