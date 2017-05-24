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Пресс-конференция «Чемпионат мира по бодибилдингу в Самаре»

25 мая, в четверг, в 11.30 в пресс-центре «Самарской газеты» состоится пресс-конференция на тему «Чемпионат мира по бодибилдингу в Самаре».

В июне Самара примет Чемпионат мира по бодибилдингу легендарной федерации NABBA. Первенство такого уровня состоится в России впервые. Как городу удалось завоевать право провести этот чемпионат, и какие страны претендовали на роль хозяина первенства? Сколько иностранных спортсменов примет участие в соревнованиях? Каков размер призового фонда? Насколько развит данный вид спорта в Самаре, каковы его перспективы? Каково число культуристов в городе? Кто из самарцев уже прославил город на мировом уровне? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе пресс-конференции.

Спикеры:
- заместитель руководителя Департамента физической культуры и спорта Администрации г.о. Самара - Сергей ЧЕТВЕРИКОВ;
- президент Региональной Общественной Организации «Федерация Бодибилдинга Самарской области», организатор чемпионата - Сергей РОМАНОВ;
- вице-мистер Вселенная - Алексей ШАЙКИН.

Аккредитация:
Оксана Воронина,
руководитель пресс-центра «Самарской газеты»
+7 927-70-70-033
e-mail: press-center@sgpress.ru
Пресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.  
Дата: 24 мая 2017 , 16:24
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Автор текста: Оксана Воронина
Автор фото: Фото с сайта Клуба https://vk.com/clubbodyfitru
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