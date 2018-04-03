Пресс-конференция «Большая весенняя уборка в Самаре»

В апреле в Самаре пройдет традиционный месячник по благоустройству. На субботники и средники выйдут коммунальные службы, горожане и представители предприятий. Каков график весенних уборок в этом году? Когда запланирован общегородской субботник? Где жители могут получить инвентарь, необходимый для уборки и благоустройства? Кода будут запущены городские фонтаны? Планируется ли изменение графика их работы? Как будет организована работа по вывозу собранного мусора? Каковы планы по озеленению Самары в этом году? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе пресс-конференции.- Первый заместитель Главы городского округа Самара - Владимир ВАСИЛЕНКО.Оксана Анищенко,руководитель пресс-центра «Самарской газеты»+7 927-70-70-033 e-mail: press-center@sgpress.ruПресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.