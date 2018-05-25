Пресс-конференция «Безопасность детей в период школьных каникул»

Мероприятие проводится в преддверии Дня защиты детей. В летние каникулы у детей становится больше свободного времени. Как сделать пребывание ребенка в городе безопасным? Как изменяется уровень детского травматизма в летний период? Что должен знать каждый школьник о железнодорожных путях? Где научить ребенка основам ПДД? Какие профилактические акции и проекты, посвященные безопасности на дороге, будут проведены? Каковы основные правила безопасного нахождения на воде и пляжах? На каких водоемах в Самарской области лучше не купаться? Как будут работать пришкольные лагеря этим летом в связи с Чемпионатом мира по футболу? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе пресс-конференции.- представитель Департамента образования Администрации г.о. Самара,- председатель Департамента семьи, опеки и попечительства Администрации г.о. Самара,- начальник отдела ГИБДД Управления МВД России по г. Самара, подполковник полиции - Андрей КАРПОЧЕВ,- начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Управления МВД России по г. Самара, майор полиции - Ирина ТАРПАНОВА,- старший государственный инспектор Центра ГИМС МЧС России по Самарской области - Евгений ВОИСТИНОВ,- заместитель начальника службы охраны труда и промышленной безопасности Куйбышевской железной дороги филиала ОАО "РЖД" - Николай ФЕДОТОВ.Оксана Анищенко,руководитель пресс-центра «Самарской газеты»+7 927-70-70-033 e-mail: press-center@sgpress.ruПресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.