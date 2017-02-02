02 февраля 2017 года,
01:59
$ 60.31    65.03   Нефть 56.62 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
Час пешком
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Пресс-центр/

Пресс-конференция «Бесплатная медицина в Самаре в 2017 году»

2 февраля, в четверг, в 12.30, в пресс-центре «Самарской газеты» состоится пресс-конференция на тему 
«Бесплатная медицина в Самаре в 2017 году».

Какой объем финансирования согласно территориальной программе ОМС выделен на Самару в этом году? Каковы основные нововведения в программе по сравнению с прошлым годом? С 1 января изменился порядок финансирования высокотехнологичной медицинской помощи. Каких услуг коснулись изменения и что новеллы в законодательстве означают для самарских пациентов? Куда обращаться, если бесплатная диспансеризация проводится не в полном объеме? Какова процедура замены полиса? Может ли страховая компания отказать в его оформлении и как действовать пациенту в этом случае? С какими жалобами чаще всего обращаются самарцы в ТФОМС? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе пресс-конференции.

Спикер:
- директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области - Виктор МОКШИН.

Аккредитация:
Оксана Воронина,
руководитель пресс-центра «Самарской газеты»
+7 927-70-70-033
e-mail: press-center@sgpress.ru
Пресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж. 
Дата: 1 февраля 2017 , 15:34
117
Автор текста: Оксана Воронина
Автор фото: Владимир Пермяков
Опубликовать в блоге
Последнее из раздела Пресс-центр
Пресс-конференция «Бесплатная медицина в Самаре в 2017 году»
1 февраля 2017
117
Пресс-конференция «Бесплатная медицина в Самаре в 2017 году»
Открытая лекция «Гражданская война как повод для размышления о безумии братоубийства»
30 января 2017
131
Открытая лекция «Гражданская война как повод для размышления о безумии братоубийства»
Пресс-конференция «Зимний Грушинский фестиваль в Самаре»
25 января 2017
134
Пресс-конференция «Зимний Грушинский фестиваль в Самаре»
В Самарской области к концу недели ожидается похолодание
25 января 2017
198
В Самарской области к концу недели ожидается похолодание
Открытая лекция «Самара в революционный 1917 год»
23 января 2017
176
Открытая лекция «Самара в революционный 1917 год»
Пресс-конференция «Изменения в системе оплаты содержания подъездов жилых домов».
17 января 2017
327
Пресс-конференция «Изменения в системе оплаты содержания подъездов жилых домов».
Открытая лекция «Расписные Стеньки Разина челны»
13 января 2017
275
Открытая лекция «Расписные Стеньки Разина челны»
Пресс-конференция «Праздник Крещения в Самаре»
13 января 2017
192
Пресс-конференция «Праздник Крещения в Самаре»
Круглый стол «Новогодний синдром: как пережить праздничные застолья без вреда для здоровья и фигуры»
27 декабря 2016
248
Круглый стол «Новогодний синдром: как пережить праздничные застолья без вреда для здоровья и фигуры»
Лента новостей
1 февраля 2017 , 16:59
146
На ж/д вокзале начали работать устройства для зарядки мобильных телефонов
Также появилась возможность зарядить планшеты и ноутбуки.
1 февраля 2017 , 16:55
132
Завтра «Крылья Советов» проведут на турецком сборе очередной контрольный матч
Второй сбор футболистов «Крыльев Советов» в турецком Белеке продлится до 7 февраля....
1 февраля 2017 , 16:54
145
В Самаре откроется выставка «Жигули заповедные»
3 февраля в 16:00 в арт-фойе ЦРК «Художественный» состоится открытие выставки...
1 февраля 2017 , 16:25
140
В Самаре откроется выставка современного искусства «Элементарные частицы»
Третья, заключительная, сессия программы персональных выставок современных художников...
1 февраля 2017 , 16:10
152
Самарские коммунальщики готовятся к весеннему паводку
Сегодня, 1 февраля, МП «Инженерные системы» была проведена учебная тренировка по...
1 февраля 2017 , 16:07
149
Узнать доход по вкладам стало проще
Для получения более подробной информации по вкладам Сбербанк модернизировал сервис формирования...
1 февраля 2017 , 15:57
236
Появился эскиз спортивного ледового комплекса, который хотят построить в Самаре
Как ранее сообщал sgpress.ru, проект ранее был одобрен Главгосэкспертизой России. 
Все новости
Календарь
Февраль  2017
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
30 31 1
2
 3 4 5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
Выбор читателей
Выбор редакции
В Тольятти поезд протаранил Porsche Panamera GTS
29 января 2017
7600
1
В Тольятти поезд протаранил Porsche Panamera GTS
Авария произошла вчера в первой половине дня на ж/д переезде рядом с перекрестком Обводного...
В Самаре двое мужчин ушли под лед во время крещенских купаний
19 января 2017
5056
В Самаре двое мужчин ушли под лед во время крещенских купаний
Инцидент произошел на Некрасовском спуске.
Кондуктор и водитель автобуса №37 рассказали, как вместе с пассажирами пытались спасти умирающего мужчину
26 января 2017
4729
6
Кондуктор и водитель автобуса №37 рассказали, как вместе с пассажирами пытались спасти умирающего мужчину
   Трагедия произошла 25 января около 19.00 в салоне автобуса №37 муниципального...
Найден хозяин обезьяны, без присмотра гулявшей по Самаре
18 января 2017
3892
1
Найден хозяин обезьяны, без присмотра гулявшей по Самаре
Обезьяна побывала в одном из цветочных магазинов города.
В Самаре для возведения новых школ рассматривают четыре площадки
17 января 2017
1147
В Самаре для возведения новых школ рассматривают четыре площадки
Самара готовится приступить к строительству целого ряда новых школ. 
Южный мост в Самаре будет отремонтирован до мая 2018 года
11 января 2017
881
Южный мост в Самаре будет отремонтирован до мая 2018 года
  Соответствующие торги были размещены на официальном сайте госзакупок. Начальная цена...
Состоялась церемония награждения победителей областных конкурсов - на призы губернатора и «Золотое перо губернии»
19 января 2017
1198
Состоялась церемония награждения победителей областных конкурсов - на призы губернатора и «Золотое перо губернии»
По традиции они были при урочены к профессиональному  празднику - Дню российской пе...
В Сызрани водитель утопил Ленд Крузер в озере
6 января 2017
896
 
В Сызрани водитель утопил Ленд Крузер в озере
Как сообщает сызранское «КТВ-Луч», сначала молодой человек развлекался, управляя...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2016 Самарская газета. Все права защищены.
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.