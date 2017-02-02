Пресс-конференция «Бесплатная медицина в Самаре в 2017 году»

2 февраля, в четверг, в 12.30, в пресс-центре «Самарской газеты» состоится пресс-конференция на темуКакой объем финансирования согласно территориальной программе ОМС выделен на Самару в этом году? Каковы основные нововведения в программе по сравнению с прошлым годом? С 1 января изменился порядок финансирования высокотехнологичной медицинской помощи. Каких услуг коснулись изменения и что новеллы в законодательстве означают для самарских пациентов? Куда обращаться, если бесплатная диспансеризация проводится не в полном объеме? Какова процедура замены полиса? Может ли страховая компания отказать в его оформлении и как действовать пациенту в этом случае? С какими жалобами чаще всего обращаются самарцы в ТФОМС? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе пресс-конференции.- директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области - Виктор МОКШИН.Оксана Воронина,руководитель пресс-центра «Самарской газеты»+7 927-70-70-033e-mail: press-center@sgpress.ruПресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.