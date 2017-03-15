Пресс-конференция, посвященная запуску информационной системы «Моя Самара»
16 марта, в четверг, в 11.30 в пресс-центре «Самарской газеты» состоится пресс-конференция, посвященная запуску информационной системы «Моя Самара».
В марте муниципалитет запустил новый портал «Моя Самара». Он призван выстроить систему интерактивного общения жителей с городом и привлечь их к активному участию в жизни Самары. Благодаря порталу горожане смогут оперативно сообщать властям о проблемах в городском округе в сфере благоустройства. Как будет работать система и отрабатываться заявки граждан? Какие структуры задействованы в исполнении заявок? В чем отличие сервиса от уже существующих форм обращения в органы муниципалитета? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе пресс-конференции.
Спикеры:
- заместитель главы городского округа – руководитель Департамента управления делами Администрации городского округа Самара – Александр ФИЛАТОВ,
- заместитель генерального директора МБУ г.о. Самара «Центр информационно-хозяйственного обеспечения» – Дмитрий ГОРБАЧЕВ.
Аккредитация:
Оксана Воронина,
руководитель пресс-центра «Самарской газеты»
+7 927-70-70-033
e-mail: press-center@sgpress.ru
Пресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.
В марте муниципалитет запустил новый портал «Моя Самара». Он призван выстроить систему интерактивного общения жителей с городом и привлечь их к активному участию в жизни Самары. Благодаря порталу горожане смогут оперативно сообщать властям о проблемах в городском округе в сфере благоустройства. Как будет работать система и отрабатываться заявки граждан? Какие структуры задействованы в исполнении заявок? В чем отличие сервиса от уже существующих форм обращения в органы муниципалитета? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе пресс-конференции.
Спикеры:
- заместитель главы городского округа – руководитель Департамента управления делами Администрации городского округа Самара – Александр ФИЛАТОВ,
- заместитель генерального директора МБУ г.о. Самара «Центр информационно-хозяйственного обеспечения» – Дмитрий ГОРБАЧЕВ.
Аккредитация:
Оксана Воронина,
руководитель пресс-центра «Самарской газеты»
+7 927-70-70-033
e-mail: press-center@sgpress.ru
Пресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Пресс-центр
10 марта 2017
145
7 марта 2017
286
27 февраля 2017
196
17 февраля 2017
290
13 февраля 2017
233
15 марта 2017 , 17:35
240
ДТП произошло сегодня в 0:30 на улице 40 лет Победы в Автозаводском районе.
15 марта 2017 , 17:16
133
Сегодня Арбитражный суд Самарской области удовлетворил заявление ОАО «Издательство...
15 марта 2017 , 17:11
121
В предпоследнем матче регулярного чемпионата мужской баскетбольной суперлиги-1 подопечные Сергея...
15 марта 2017 , 16:57
434
Решение о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Тольяттинская...
15 марта 2017 , 16:22
146
Прокурор Красноярского района Самарской области утвердил обвинительное заключение и направил в...
15 марта 2017 , 16:18
155
По информации ГУ МВД России по Самарской области, днем 14 марта в дежурную часть ОГИБДД...
15 марта 2017 , 16:01
162
Они продлятся с 21 по 25 марта. Их целью является установление деловых контактов между...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
27 февраля 2017
5582
1
Трагедия произошла 26 февраля в 19:20 в Похвистневском районе.
26 февраля 2017
4704
В самарскую полицию поступило сообщение о том, что в больницу с травмами головы доставлена...
12 марта 2017
3725
Возгорание было зафиксировано сегодня в 10:15. По сообщению пресс-службы областного ГУ МЧС...
9 марта 2017
3647
Глава Самары Олег Фурсов подписал постановление об оптимизации штата сотрудников городской...
19 февраля 2017
1184
Совещание по вопросу оформления территории музейного комплекса "Самара...
2 марта 2017
754
Возгорание началось 1 марта в 16:08 на ул. Газонной.
2 марта 2017
811
Ювелирные изделия были задержаны на таможенном посту аэропорта «Курумоч». Их пытался...
1 марта 2017
670
Директор муниципального предприятия «Инженерные системы» Сергей Арзамаскин...