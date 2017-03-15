Пресс-конференция, посвященная запуску информационной системы «Моя Самара»

в пресс-центре «Самарской газеты» состоится пресс-конференция, посвященная запуску информационной системыВ марте муниципалитет запустил новый портал «Моя Самара». Он призван выстроить систему интерактивного общения жителей с городом и привлечь их к активному участию в жизни Самары. Благодаря порталу горожане смогут оперативно сообщать властям о проблемах в городском округе в сфере благоустройства. Как будет работать система и отрабатываться заявки граждан? Какие структуры задействованы в исполнении заявок? В чем отличие сервиса от уже существующих форм обращения в органы муниципалитета? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе пресс-конференции.- заместитель главы городского округа – руководитель Департамента управления делами Администрации городского округа Самара – Александр ФИЛАТОВ,- заместитель генерального директора МБУ г.о. Самара «Центр информационно-хозяйственного обеспечения» – Дмитрий ГОРБАЧЕВ.Оксана Воронина,руководитель пресс-центра «Самарской газеты»+7 927-70-70-033e-mail: press-center@sgpress.ruПресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.