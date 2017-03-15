15 марта 2017 года,
21:32
$ 58.95    62.74   Нефть 51.65 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
Час пешком
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Пресс-центр/

Пресс-конференция, посвященная запуску информационной системы «Моя Самара»

16 марта, в четверг, в 11.30 в пресс-центре «Самарской газеты» состоится пресс-конференция, посвященная запуску информационной системы «Моя Самара».

В марте муниципалитет запустил новый портал «Моя Самара». Он призван выстроить систему интерактивного общения жителей с городом и привлечь их к активному участию в жизни Самары. Благодаря порталу горожане смогут оперативно сообщать властям о проблемах в городском округе в сфере благоустройства. Как будет работать система и отрабатываться заявки граждан? Какие структуры задействованы в исполнении заявок? В чем отличие сервиса от уже существующих форм обращения в органы муниципалитета? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе пресс-конференции.

Спикеры:
- заместитель главы городского округа – руководитель Департамента управления делами Администрации городского округа Самара – Александр ФИЛАТОВ,
- заместитель генерального директора МБУ г.о. Самара «Центр информационно-хозяйственного обеспечения» – Дмитрий ГОРБАЧЕВ.


Аккредитация:
Оксана Воронина,
руководитель пресс-центра «Самарской газеты»
+7 927-70-70-033
e-mail: press-center@sgpress.ru
Пресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.
 
Дата: 15 марта 2017 , 15:47
87
Автор текста: Оксана Воронина
Автор фото: Оксана Воронина
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Пресс-центр
Пресс-конференция, посвященная запуску информационной системы «Моя Самара»
15 марта 2017
87
Пресс-конференция, посвященная запуску информационной системы «Моя Самара»
Пресс-конференция «Гарантийный ремонт дорог в Самаре»
10 марта 2017
145
Пресс-конференция «Гарантийный ремонт дорог в Самаре»
Прямая линия по вопросам изменений в области социальных выплат
7 марта 2017
286
Прямая линия по вопросам изменений в области социальных выплат
no photo
2 марта 2017
232
Пресс-конференция «Задолженность по имущественным налогам в Самаре»
Открытая лекция «Горький и Толстой: две фигуры в истории Самары»
27 февраля 2017
196
Открытая лекция «Горький и Толстой: две фигуры в истории Самары»
Открытая лекция «40 градусов не по Цельсию»
17 февраля 2017
290
Открытая лекция «40 градусов не по Цельсию»
Пресс-конференция: «Масленичные гуляния в Самаре: какие праздничные мероприятия ждут горожан»
15 февраля 2017
698
Пресс-конференция: «Масленичные гуляния в Самаре: какие праздничные мероприятия ждут горожан»
Прямая линия «Налоговые льготы: порядок получения и изменения в законодательстве»
14 февраля 2017
256
Прямая линия «Налоговые льготы: порядок получения и изменения в законодательстве»
no photo
13 февраля 2017
233
Открытая лекция «Первая книга Самары»
Лента новостей
15 марта 2017 , 17:35
240
В Тольятти водитель Хендэ не справился с управлением и врезался в бордюр
ДТП произошло сегодня в 0:30 на улице 40 лет Победы в Автозаводском районе.
15 марта 2017 , 17:16
133
Суд избавил «Самарский Дом Печати» от налоговых долгов
Сегодня Арбитражный суд Самарской области удовлетворил заявление ОАО «Издательство...
15 марта 2017 , 17:11
121
Баскетболисты «Самары» уступили во Владивостоке «Спартаку-Приморье»
В предпоследнем матче регулярного чемпионата мужской баскетбольной суперлиги-1 подопечные Сергея...
15 марта 2017 , 16:57
434
Начался прием документов от претендентов на пост мэра Тольятти
Решение о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Тольяттинская...
15 марта 2017 , 16:22
146
В Самарской области мужчина привлек несовершеннолетних к краже
Прокурор Красноярского района Самарской области утвердил обвинительное заключение и направил в...
15 марта 2017 , 16:18
155
Самарский водитель сбил двух девушек и скрылся
По информации ГУ МВД России по Самарской области, днем 14 марта в дежурную часть ОГИБДД...
15 марта 2017 , 16:01
162
В Самарской области пройдут Дни Швеции
Они продлятся с 21 по 25 марта. Их целью является установление деловых контактов между...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
27 февраля 2017
5582
1
В Самарской области утонули два 10-летних мальчика
Трагедия произошла 26 февраля в 19:20 в Похвистневском районе.
На остановке Дыбенко/Советской Армии насмерть избили женщину
26 февраля 2017
4704
На остановке Дыбенко/Советской Армии насмерть избили женщину
В самарскую полицию поступило сообщение о том, что в больницу с травмами головы доставлена...
В Тольятти горевшее предприятие «КуйбышевАзот» тушили 232 пожарных
12 марта 2017
3725
В Тольятти горевшее предприятие «КуйбышевАзот» тушили 232 пожарных
Возгорание было зафиксировано сегодня в 10:15. По сообщению пресс-службы областного ГУ МЧС...
В Самаре сократят до 37% чиновников ряда подразделений мэрии
9 марта 2017
3647
В Самаре сократят до 37% чиновников ряда подразделений мэрии
Глава Самары Олег Фурсов подписал постановление об оптимизации штата сотрудников городской...
У музея
19 февраля 2017
1184
У музея "Самара космическая" появится скульптурная композиция из семи фигур
Совещание по вопросу оформления территории музейного комплекса "Самара...
Пожар в Куйбышевском районе тушили 68 человек
2 марта 2017
754
Пожар в Куйбышевском районе тушили 68 человек
Возгорание началось 1 марта в 16:08 на ул. Газонной.
Мужчина пытался провезти в Самару незадекларированные украшения стоимостью 3,7 млн рублей
2 марта 2017
811
Мужчина пытался провезти в Самару незадекларированные украшения стоимостью 3,7 млн рублей
Ювелирные изделия были задержаны на таможенном посту аэропорта «Курумоч». Их пытался...
Специалисты МП «Инженерные системы» очистили более 65 км ливневок
1 марта 2017
670
Специалисты МП «Инженерные системы» очистили более 65 км ливневок
Директор муниципального предприятия «Инженерные системы» Сергей Арзамаскин...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2016 Самарская газета. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.