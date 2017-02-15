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Пресс-конференция: «Масленичные гуляния в Самаре: какие праздничные мероприятия ждут горожан»

16 февраля, в четверг, в 11.00 в пресс-центре «Самарской газеты» состоится пресс-конференция на тему «Масленичные гуляния в Самаре: какие праздничные мероприятия ждут горожан».

С 20 февраля начинается масленичная неделя. Какова история праздника, и насколько древние у него традиции? Как будут проходить гуляния на площади им. Куйбышева? Какие мероприятия, посвященные празднику, пройдут во внутригородских районах? Какие меры будут предприняты для обеспечения безопасности во время масленичных гуляний? Как будет организовано движение транспорта? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе пресс-конференции.

Спикеры:
- руководитель lепартамента культуры и молодежной политики fдминистрации г.о. Самара - Татьяна ШЕСТОПАЛОВА;
- начальник отделения Государственного надзора в области гражданской обороны, защиты населения и территорий по ЧС Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Самарской области - Евгений ПАХОМОВ;
- зав. отделом этнографии Самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина - Наталья ЛОСЕВА.


Аккредитация:
Оксана Воронина,
руководитель пресс-центра «Самарской газеты»
+7 927-70-70-033
e-mail: press-center@sgpress.ru
Пресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.
 
Дата: 15 февраля 2017 , 15:20
195
Автор текста: Оксана Воронина
Автор фото: Архив "СГ", Владимир Пермяков
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