Открытая лекция "Царев курган - как памятник истории и геологии Самарской области"
25 апреля, во вторник, в 19.00 в пресс-центре "Самарской газеты" состоится открытая лекция директора Геолого-минералогического музея СамГТУ, кандидата физико-математических наук, доцента Александра Сидорова. Он выступит на тему "Царев курган - как памятник истории и геологии Самарской области".
В ходе встречи слушатели узнают, откуда пошло название кургана, какими легендами окутан "желтый холм", что спасло курган от разрушения в XX веке и какую роль в этом сыграли нефтяники. Кроме того, участники познакомятся с удивительными ископаемыми места, история многих из которых насчитывает уже более 300 миллионов лет, а часть из них экспонируется даже в музеях Великобритании.
Встреча пройдет в пресс-центре «Самарской газеты» по адресу ул. Высоцкого, 8, 5 этаж (вход в редакцию – со стороны сквера).
Начало мероприятия в 19.00, вход свободный. В связи с ограниченным количеством мест в зале предварительная запись для слушателей обязательна. Забронировать место можно по телефону 8 927 7070 033 или электронной почте press-center@sgpress.ru.
В ходе встречи слушатели узнают, откуда пошло название кургана, какими легендами окутан "желтый холм", что спасло курган от разрушения в XX веке и какую роль в этом сыграли нефтяники. Кроме того, участники познакомятся с удивительными ископаемыми места, история многих из которых насчитывает уже более 300 миллионов лет, а часть из них экспонируется даже в музеях Великобритании.
Встреча пройдет в пресс-центре «Самарской газеты» по адресу ул. Высоцкого, 8, 5 этаж (вход в редакцию – со стороны сквера).
Начало мероприятия в 19.00, вход свободный. В связи с ограниченным количеством мест в зале предварительная запись для слушателей обязательна. Забронировать место можно по телефону 8 927 7070 033 или электронной почте press-center@sgpress.ru.
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