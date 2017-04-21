Открытая лекция "Царев курган - как памятник истории и геологии Самарской области"

в пресс-центре "Самарской газеты" состоится открытая лекция директора Геолого-минералогического музея СамГТУ, кандидата физико-математических наук, доцента. Он выступит на темуВ ходе встречи слушатели узнают, откуда пошло название кургана, какими легендами окутан "желтый холм", что спасло курган от разрушения в XX веке и какую роль в этом сыграли нефтяники. Кроме того, участники познакомятся с удивительными ископаемыми места, история многих из которых насчитывает уже более 300 миллионов лет, а часть из них экспонируется даже в музеях Великобритании.Встреча пройдет в пресс-центре «Самарской газеты» по адресу ул. Высоцкого, 8, 5 этаж (вход в редакцию – со стороны сквера).Начало мероприятия в 19.00, вход свободный. В связи с ограниченным количеством мест в зале предварительная запись для слушателей обязательна. Забронировать место можно по телефону 8 927 7070 033 или электронной почте press-center@sgpress.ru.