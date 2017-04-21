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Главная/Пресс-центр/

Открытая лекция "Царев курган - как памятник истории и геологии Самарской области"

25 апреля, во вторник, в 19.00 в пресс-центре "Самарской газеты" состоится открытая лекция директора Геолого-минералогического музея СамГТУ, кандидата физико-математических наук, доцента Александра Сидорова. Он выступит на тему "Царев курган - как памятник истории и геологии Самарской области".

В ходе встречи слушатели узнают, откуда пошло название кургана, какими легендами окутан "желтый холм", что спасло курган от разрушения в XX веке и какую роль в этом сыграли нефтяники. Кроме того, участники познакомятся с удивительными ископаемыми места, история многих из которых насчитывает уже более 300 миллионов лет, а часть из них экспонируется даже в музеях Великобритании.

Встреча пройдет в пресс-центре «Самарской газеты» по адресу ул. Высоцкого, 8, 5 этаж (вход в редакцию – со стороны сквера).

Начало мероприятия в 19.00, вход свободный. В связи с ограниченным количеством мест в зале предварительная запись  для слушателей  обязательна. Забронировать место можно по телефону 8 927 7070 033 или электронной почте press-center@sgpress.ru.
Дата: 21 апреля 2017 , 16:17
63
Автор текста: Оксана Воронина
Автор фото: Екатерина Елизарова
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