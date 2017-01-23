Открытая лекция «Самара в революционный 1917 год»
24 января в рамках открытого лектория нашего издания выступит кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории и археологии Самарского государственного социально-педагогического университета Алексей Щелков. Он прочитает лекцию «Самара в революционный 1917 год». Как разворачивалась в нашем городе борьба за власть ровно век назад, слушатели узнают уже в ближайший вторник. Участников встречи познакомят не только с известными революционерами, имена которых носит не одна улица Самары, но и с фигурами, сегодня ушедшими в тень, но сто лет назад сыгравшими ведущие роли в истории города.
Напомним, что на площадках модернизированных библиотек открытый лекторий «Самарской газеты» проводится при поддержке Администрации г.о. Самара. Ближайшая встреча состоится в библиотеке-филиале №25, расположенной по адресу ул. Карла Маркса, 21.
Начало мероприятия в 19.00. В связи ограниченным количеством мест предварительная запись обязательна. Забронировать место можно по телефонам: 979-75-83 и 89277070033 или электронной почте press-center@sgpress.ru.
Напомним, что на площадках модернизированных библиотек открытый лекторий «Самарской газеты» проводится при поддержке Администрации г.о. Самара. Ближайшая встреча состоится в библиотеке-филиале №25, расположенной по адресу ул. Карла Маркса, 21.
Начало мероприятия в 19.00. В связи ограниченным количеством мест предварительная запись обязательна. Забронировать место можно по телефонам: 979-75-83 и 89277070033 или электронной почте press-center@sgpress.ru.
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