23 января 2017 года,
20:09
$ 59.67    63.73   Нефть 55.52 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
Час пешком
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Пресс-центр/

Открытая лекция «Самара в революционный 1917 год»

24 января в рамках открытого лектория нашего издания выступит кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории и археологии Самарского государственного социально-педагогического университета Алексей Щелков. Он прочитает лекцию «Самара в революционный 1917 год». Как разворачивалась в нашем городе борьба за власть ровно век назад, слушатели узнают уже в ближайший вторник. Участников встречи познакомят не только с известными революционерами, имена которых носит не одна улица Самары, но и с фигурами, сегодня ушедшими в тень, но сто лет назад сыгравшими ведущие роли в истории города.

Напомним, что на площадках модернизированных библиотек открытый лекторий «Самарской газеты» проводится при поддержке Администрации г.о. Самара. Ближайшая встреча состоится в библиотеке-филиале №25, расположенной по адресу ул. Карла Маркса, 21.

Начало мероприятия в 19.00. В связи ограниченным количеством мест предварительная запись обязательна. Забронировать место можно по телефонам: 979-75-83 и 89277070033 или электронной почте press-center@sgpress.ru. 
Дата: 23 января 2017 , 17:51
55
Автор текста: Оксана Воронина
Автор фото: Владимир Пермяков
Опубликовать в блоге
Последнее из раздела Пресс-центр
Открытая лекция «Самара в революционный 1917 год»
23 января 2017
55
Открытая лекция «Самара в революционный 1917 год»
Пресс-конференция «Изменения в системе оплаты содержания подъездов жилых домов».
17 января 2017
300
Пресс-конференция «Изменения в системе оплаты содержания подъездов жилых домов».
Открытая лекция «Расписные Стеньки Разина челны»
13 января 2017
257
Открытая лекция «Расписные Стеньки Разина челны»
Пресс-конференция «Праздник Крещения в Самаре»
13 января 2017
174
Пресс-конференция «Праздник Крещения в Самаре»
Круглый стол «Новогодний синдром: как пережить праздничные застолья без вреда для здоровья и фигуры»
27 декабря 2016
226
Круглый стол «Новогодний синдром: как пережить праздничные застолья без вреда для здоровья и фигуры»
Открытая лекция «Самарские энергетические истории и Самара в истории мировой энергетики»
15 декабря 2016
301
Открытая лекция «Самарские энергетические истории и Самара в истории мировой энергетики»
Открытая лекция: «Петра творенья и развитие самарского края в XVIII веке»
12 декабря 2016
256
Открытая лекция: «Петра творенья и развитие самарского края в XVIII веке»
Пресс-конференция «Онлайн-кассы: как и когда самарский бизнес перейдет на инновационную технологию».
9 декабря 2016
243
Пресс-конференция «Онлайн-кассы: как и когда самарский бизнес перейдет на инновационную технологию».
Открытая лекция: «Строители земли Самарской»
6 декабря 2016
240
Открытая лекция: «Строители земли Самарской»
Лента новостей
23 января 2017 , 18:21
133
МП «Инженерная служба» на 85% увеличило прибыль
 В результате доходы предприятия за минувший год составили 43 млн рублей.
23 января 2017 , 18:18
99
МП «Самараводоканал» планирует увеличить доходы на 13%
 Об этом стало известно в ходе встречи главы города Олега Фурсова с директором предприятия...
23 января 2017 , 18:14
110
30 января начнется запись в первые классы самарских школ
  Через неделю начнется прием заявлений на зачисление детей в первые классы муниципальных...
23 января 2017 , 17:47
202
В Самаре в 2017 году на ремонт дорог направят более 2 млрд. рублей. Полный список
Об этом 23 января на рабочем совещании при Главе Самары сообщил руководитель департамента...
23 января 2017 , 17:40
188
Поменялось расписание движения судов от Самары до Рождествено
Изменения вступили в силу сегодня, 23 января. 
23 января 2017 , 17:39
1822
В Самаре возбуждено дело по факту смерти девушки в роддоме
  Трагедия произошла в ноябре прошлого года в родительном отделении ГБУЗ СО...
23 января 2017 , 17:13
100
Больше возможностей с потребительским кредитом
Обустроить жилье, купить новую мебель и технику, реализовать давно задуманные планы на отпуск...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
В Самаре двое мужчин ушли под лед во время крещенских купаний
19 января 2017
4473
В Самаре двое мужчин ушли под лед во время крещенских купаний
Инцидент произошел на Некрасовском спуске.
Найден хозяин обезьяны, без присмотра гулявшей по Самаре
18 января 2017
3429
Найден хозяин обезьяны, без присмотра гулявшей по Самаре
Обезьяна побывала в одном из цветочных магазинов города.
Подозреваемый в убийстве мужчины в самарском кафе задержан
12 января 2017
2746
Подозреваемый в убийстве мужчины в самарском кафе задержан
  Инцидент произошел в одном из заведений общепита в Кировском районе Самары в ночь с 7 на...
В Самарской области в столкновении Опеля и Калины погибли два человека
4 января 2017
2706
В Самарской области в столкновении Опеля и Калины погибли два человека
  ДТП со смертельным исходом произошло сегодня в двенадцатом часу дня на трассе...
В Самаре для возведения новых школ рассматривают четыре площадки
17 января 2017
978
В Самаре для возведения новых школ рассматривают четыре площадки
Самара готовится приступить к строительству целого ряда новых школ. 
Южный мост в Самаре будет отремонтирован до мая 2018 года
11 января 2017
701
Южный мост в Самаре будет отремонтирован до мая 2018 года
  Соответствующие торги были размещены на официальном сайте госзакупок. Начальная цена...
Состоялась церемония награждения победителей областных конкурсов - на призы губернатора и «Золотое перо губернии»
19 января 2017
815
Состоялась церемония награждения победителей областных конкурсов - на призы губернатора и «Золотое перо губернии»
По традиции они были при урочены к профессиональному  празднику - Дню российской пе...
«Сладкая жизнь» Дмитрия Кушнира. Как самарцы подкармливали артистов Большого театра. Часть 2
26 декабря 2016
248
«Сладкая жизнь» Дмитрия Кушнира. Как самарцы подкармливали артистов Большого театра. Часть 2
Дмитрий Кушнир в годы Великой Отечественной возглавлял Тимашевский сахарный комбинат
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2016 Самарская газета. Все права защищены.
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.